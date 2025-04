Suspende en funciones a Policía Municipal que golpeó y dejó herida a comerciante en Puno

Haber golpeado a una comerciante sin motivo aparente le costó caro al Policía Municipal Eleodoro Cruz Chambilla. El municipio de Puno lo suspendió en funciones como medida preventiva hasta que culmine el proceso administrativo que se instauró en su contra.

Mercedes Yaja Vargas, fue agredida con una vara hasta dejarla con hematomas en el brazo derecho y el ojo izquierdo.

Según la agraviada, en el momento que ocurrió el ataque, no vendía en la vía pública, a pesar que todos los días expende quesos y chuño. Asegura que sólo le reclamó porque la estaba fotografiando sin su consentimiento.

“Solo le dije eso. Me imagino que me tomó foto como evidencia que yo vendo en la calle. Pero en ese momento no tenía mercadería. Solo le dije eso y él me atacó sin mayor razón. Varias comerciantes incluso salieron en su defensa. No había operativo ni nada de ello y de frente me golpeó”, dijo.

Ministerio de la Mujer y Ministerio Público investigan el caso

El municipio informó que, de oficio, el Ministerio de la Mujer impulsó una denuncia por violencia a la mujer, lesiones y abuso de autoridad. Si el trabajador resultado condenado, será destituido de la comuna local. Paralelamente, según el gerente municipal, Ricardo Álvarez, se abrió un proceso administrativo porque no se respetó los procedimientos que tiene que cumplirse al momento de restringir el comercio ambulatorio.

El Ministerio Público confirmó que se apertura una investigación preliminar a propósito de la intervención del Ministerio de la Mujer. Las partes están citadas a declarar la primera semana de mayo.