Un puente modular que se construía en la provincia de La Mar (VRAEM – Ayacucho) colapsó la tarde del último domingo 26 de octubre en uno de sus extremos, retorciendo los fierros y dejando inservible gran parte de la estructura. La obra, a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho, estaba en su etapa final y a punto de ser inaugurada, según informaron los vecinos de la zona.

La obra colapsada, que formaba parte de un proyecto destinado a mejorar la conectividad entre diversos centros poblados del distrito de Anco, estaba en su fase final y se preveía su inauguración en los próximos días. Este puente era considerado vital para el tránsito de los ciudadanos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los deslizamientos suelen aislar a cientos de familias de la zona sur del Vraem.

Vecinos advierten riesgos en la zona de construcción

El colapso del puente ha generado preocupación entre los pobladores, quienes señalan que desde el inicio de los trabajos se advirtió la inestabilidad del terreno.

Tras el incidente, ni la entidad regional ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han brindado información oficial sobre las causas del siniestro o las acciones que se adoptarán para restablecer el tránsito en la zona. El hecho continúa aún en investigación.

Puente metálico colapsó durante trabajos de recuperación

Según información de medios locales, el puente metálico colapsó mientras se realizaban maniobras de recuperación de la vía, ocasionando daños materiales y afectando parte de la estructura del ducto principal de gas natural de Camisea, a la altura del kilómetro 193.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas; sin embargo, los daños estructurales son considerables y han interrumpido el tránsito vehicular y peatonal.

