Joaquín Tito es un escolar de El Agustino y logró ingresar a la carrera de Computación Científica en San Marcos. | Foto: composición LR/UNMSM

Joaquín Tito es un escolar de 15 años que consiguió el primer puesto en la carrera de Computación Científica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un logro extraordinario para un joven de tan corta edad. De hecho, es la segunda vez que alcanza una vacante. En 2023, ingresó a Investigación Operativa en la 'Decana de América'.

El joven peruano destaca por su habilidad y conocimiento de números, lo que le ha permitido superar dos exámenes de admisión. Para ello, nuestro protagonista priorizó el estudio sobre sus pasatiempos durante estos meses para asegurar una nueva vacante universitaria. De todas maneras, aseguró que ha disfrutado del proceso de preparación.

¿Cómo fue la preparación de Joaquín para ingresar a San Marcos?

Joaquín Tito es un estudiante de tercero de secundaria que vive en el distrito limeño de El Agustino y que inició su preparación preuniversitaria en 2023. Gracias a una alianza entre su colegio Juventud y una academia, el joven peruano comenzó el ciclo de formación para ingresar a la UNMSM. "Me parece que San Marcos cuenta con el examen de admisión más exigente y quería medir mis conocimientos", comentó en una entrevista para La República.

Nuestro protagonista explicó que su rutina giraba alrededor de su casa de estudios. Mientras almorzaba, aprovechaba para estudiar. Incluso, si llegaba de noche a su casa, optaba por repasar nuevamente.

El gusto por los números representó un alivio para Joaquín. Por tanto, no tuvo dificultades para entender temas pesados que, en realidad, consideraba como sus favoritos entre toda la malla. "Para mí, la química fue como juntar la matemática con la realidad. Entonces, fue bastante interesante", sostuvo.

¿Cuáles fueron los obstáculos para entrar a la UNMSM?

Durante estos meses, Joaquín tuvo que combinar sus tiempos entre la academia y el colegio, lo que resultó complicado al inicio. "Es un horario bastante pesado a veces. Pero creo que, cuando a uno le gustan esos tipos de cursos, le pueden llegar a gustar las clases. Aparte, también es acostumbrarse al ritmo", contó.

Además, el joven de El Agustino no dudó en repasar constantemente los cursos que le parecían muy complejos, como biología, debido a la gran cantidad de subtemas que incluye. En los casos adversos, subrayó que el apoyo de sus padres fue fundamental para persistir en su preparación y no llegar con dudas al examen de admisión.

Joaquín tuvo que dedicar seis días de la semana para reforzar todos los conocimientos adquiridos en la academia. "Tenía pocas horas en la noche y, en los fines de semana, también estudiaba los sábados. Solamente a veces me quedaba los domingos, pero hay que sacrificar varias cosas para estudiar", agregó.

¿Qué le espera a Joaquín después de lograr vacante en UNMSM?

En octubre, Joaquín se enteró de que alcanzó el primer lugar de la carrera de Computación Científica, ya que registró 1.193,250 puntos. El logro ameritó una gran celebración en su casa con su familia y en su colegio, debido a que varios compañeros de aula también lograron una vacante en San Marcos.

Ahora, el orgullo de la familia Tito Sánchez se prepara para rendir otro examen de admisión. Como se mencionó anteriormente, aspira a ingresar a una carrera en la UNI. A partir de ello, evaluará cuál será la mejor opción para su futuro profesional. "Primero, sería decidir la carrera y la universidad. Dependiendo de la carrera, tengo grandes aspiraciones", cerró.

