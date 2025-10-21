Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

En una nueva sentencia el Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó en adelanto de fallo a Julio César Juárez Rodríguez a 26 años y 6 meses de prisión privativa de la libertad efectiva por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y tocamientos de connotación sexual y libidinosos en agravio de un menor de 16 años.

El órgano jurisdiccional conformado por los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyne Gutiérrez consideraron en mérito a la prueba anticipada; a una sindicación uniforme y coherente y a las lesiones causadas a la víctima, que han sido corroboradas, el acusado es autor del delito de robo agravado, con cuatro agravantes, cuya pena es de 15 años y 6 meses; y autor también del delito de tocamientos indebidos, que los hace después de apoderarse del teléfono, cuya sanción es de 11 años.

Según la acusación fiscal el 29 de septiembre del 2024 la madre de la adolescente denunció en la comisaría que cerca de la 1 de la madrugada cuando su hija regresaba de una fiesta junto con dos amigas, fue interceptada por el encausado que es mototaxista, el cual, tras amenazarla con un arma blanca, le hizo tocamientos en diferentes partes del cuerpo, robándole su celular.

Horas más tarde fue intervenido en flagrancia delictiva, en la propia dependencia policial, ya que fue a denunciar que había sido difamado, por la agraviada que junto con su progenitor fueron a buscarlo a su domicilio, pero no se encontraba. Aquí fue reconocido por la menor y las dos testigos, quedando detenido y luego con mandato de prisión preventiva por el juzgado penal de turno.