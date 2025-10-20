HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Piura rindió homenaje al Señor de los Milagros

La Corte Superior de Justicia de Piura homenajea a la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros en un emotivo acto de fe, con la participación de magistrados y trabajadores judiciales.

Durante la ceremonia, se ofrecieron peticiones de bendiciones y fortaleza para la familia judicial. Fuente: Difusión.
En un acto lleno de fe y devoción, la Corte Superior de Justicia de Piura rindió hoy un emotivo homenaje a la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros, en el que participaron magistrados y trabajadores judiciales, unidos en oración por la protección y bienestar de toda la familia judicial piurana.

Durante la ceremonia, el servidor judicial Carlos Ypanaque Huancas ofreció sentidas melodías en honor al Cristo de Pachacamilla, mientras diversos funcionarios elevaron peticiones personales y colectivas, pidiendo bendiciones para sus hogares y fortaleza para continuar su labor al servicio de la justicia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, dirigió unas palabras en las que pidió al Señor de los Milagros su bendición para todos los integrantes de la institución, así como su intercesión por la pronta recuperación de los colaboradores que atraviesan problemas de salud y el descanso eterno de quienes partieron en el presente año.

En representación de toda la institución, el titular de la Corte, junto a la gerente de Administración Distrital, realizaron la entrega de un ramo de rosas a la Sagrada Imagen, como muestra de gratitud por las bendiciones recibidas y las metas alcanzadas durante el año.

Finalmente, el doctor Correa Castro acompañó parte del recorrido procesional portando sobre sus hombros la venerada imagen junto a los integrantes de la Cuadrilla N.º 1, reafirmando así la profunda devoción de la familia judicial piurana hacia el Cristo Morado.

Previo al homenaje, el presidente de la Corte participó en la celebración eucarística realizada en el frontis de la Basílica Catedral de Piura, acto central de la jornada religiosa en honor al Señor de los Milagros.

