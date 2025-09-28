Parque de las Leyendas: estas personas podrán ingresar gratis al zoológico de Lima durante octubre 2025
El parque alberga especies destacadas como el oso de anteojos y el capibara, y ofrece un espacio educativo y de conservación. Este mes, las entradas no tienen costo para diversas comunidades y se incluyen acompañantes.
- El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"
- Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana
El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, se ha convertido en uno de los espacios más visitados por familias, escolares y turistas en Lima todos los meses del año. Cada día, cientos de visitantes recorren sus senderos, zonas temáticas y áreas de picnic para conocer de cerca especies de la costa, sierra y selva. Este octubre, el zoológico ofrece entradas gratuitas para ciudadanos que cumplan con estos sencillos requisitos.
PUEDES VER: Vendedora ambulante denuncia extorsión en Comas: le exigen S/5.000 tras dar a luz y teme salir a trabajar
Acceso gratuito: entradas al Parque de las Leyendas
Estos distintos sectores de la población podrán disfrutar de las instalaciones sin costo:
TE RECOMENDAMOS
Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
- Personas con discapacidad: ingresan gratis mostrando su carné del Conadis. El beneficio también se extiende a un acompañante y aplica todos los días, incluidos feriados.
- Guías oficiales de turismo: tanto los acreditados por Mincetur en Lima Metropolitana como los registrados en otras regiones pueden entrar sin pagar, siempre que presenten su credencial vigente.
- Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: acceden de manera gratuita con su carné de veterano y DNI, conforme a la Ley 30826.
Tarifas generales de ingreso
- Adultos (13 años a más): S/18
- Niños (3 a 12 años): S/10
- Adultos mayores (60 años a más): S/4 todos los días, incluidos feriados
PUEDES VER: Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes
¿Qué animales y atracciones hay en el Parque de las Leyendas?
El recinto está dividido en zonas temáticas donde destacan especies como el oso de anteojos, lobo de río, gallito de las rocas, sajino, venado rojo, oncilla, otorongo y el capibara, el roedor más grande del mundo. Este último, originario de Sudamérica, vive principalmente en la Amazonía peruana y tiene la capacidad de sumergirse bajo el agua durante varios minutos para escapar de depredadores.
Además de su colección de fauna, el parque ofrece áreas de picnic, espacios educativos y actividades de conservación, destinados a aprender y disfrutar en familia o en excursiones.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.