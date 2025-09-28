HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Sociedad

Parque de las Leyendas: estas personas podrán ingresar gratis al zoológico de Lima durante octubre 2025

El parque alberga especies destacadas como el oso de anteojos y el capibara, y ofrece un espacio educativo y de conservación. Este mes, las entradas no tienen costo para diversas comunidades y se incluyen acompañantes.

Este octubre, el zoológico del Parque de las Leyendas ofrece acceso gratuito a personas con discapacidad, guías de turismo registrados y veteranos de guerra.
Este octubre, el zoológico del Parque de las Leyendas ofrece acceso gratuito a personas con discapacidad, guías de turismo registrados y veteranos de guerra. | composición LR | Jazmín Ceras

El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, se ha convertido en uno de los espacios más visitados por familias, escolares y turistas en Lima todos los meses del año. Cada día, cientos de visitantes recorren sus senderos, zonas temáticas y áreas de picnic para conocer de cerca especies de la costa, sierra y selva. Este octubre, el zoológico ofrece entradas gratuitas para ciudadanos que cumplan con estos sencillos requisitos.

PUEDES VER: Vendedora ambulante denuncia extorsión en Comas: le exigen S/5.000 tras dar a luz y teme salir a trabajar

lr.pe

Acceso gratuito: entradas al Parque de las Leyendas

Estos distintos sectores de la población podrán disfrutar de las instalaciones sin costo:

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion
  • Personas con discapacidad: ingresan gratis mostrando su carné del Conadis. El beneficio también se extiende a un acompañante y aplica todos los días, incluidos feriados.
  • Guías oficiales de turismo: tanto los acreditados por Mincetur en Lima Metropolitana como los registrados en otras regiones pueden entrar sin pagar, siempre que presenten su credencial vigente.
  • Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: acceden de manera gratuita con su carné de veterano y DNI, conforme a la Ley 30826.

Tarifas generales de ingreso

  • Adultos (13 años a más): S/18
  • Niños (3 a 12 años): S/10
  • Adultos mayores (60 años a más): S/4 todos los días, incluidos feriados

PUEDES VER: Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

lr.pe

¿Qué animales y atracciones hay en el Parque de las Leyendas?

El recinto está dividido en zonas temáticas donde destacan especies como el oso de anteojos, lobo de río, gallito de las rocas, sajino, venado rojo, oncilla, otorongo y el capibara, el roedor más grande del mundo. Este último, originario de Sudamérica, vive principalmente en la Amazonía peruana y tiene la capacidad de sumergirse bajo el agua durante varios minutos para escapar de depredadores.

Además de su colección de fauna, el parque ofrece áreas de picnic, espacios educativos y actividades de conservación, destinados a aprender y disfrutar en familia o en excursiones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

Exjefe PNP afirma que el 'Monstruo’ recibió ayuda de hasta 15 policías y al menos dos alcaldes

LEER MÁS
Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

Colas de una hora y ansiedad diaria: el Metropolitano enferma la salud mental de sus usuarios

LEER MÁS
“Queremos trabajar sin miedo”: Transportistas piden acciones concretas al gobierno de Boluarte en tercer día de protestas

“Queremos trabajar sin miedo”: Transportistas piden acciones concretas al gobierno de Boluarte en tercer día de protestas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO: se registran disturbios en los alrededores de Plaza San Martín y manifestantes desmayados

Paro de transportistas EN VIVO: se registran disturbios en los alrededores de Plaza San Martín y manifestantes desmayados

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa los horarios y zonas afectadas del 27 al 29 de septiembre

LEER MÁS
Transportistas advierten que paro podría continuar de manera indefinida: "Lucharemos hasta tener seguridad y garantías"

Transportistas advierten que paro podría continuar de manera indefinida: "Lucharemos hasta tener seguridad y garantías"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Sociedad

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Justicia paraguaya dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo' en celda de máxima seguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota