Parque de las Leyendas: estas personas podrán ingresar gratis al zoológico de Lima durante octubre 2025

Este octubre, el zoológico del Parque de las Leyendas ofrece acceso gratuito a personas con discapacidad, guías de turismo registrados y veteranos de guerra. | composición LR | Jazmín Ceras

El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, se ha convertido en uno de los espacios más visitados por familias, escolares y turistas en Lima todos los meses del año. Cada día, cientos de visitantes recorren sus senderos, zonas temáticas y áreas de picnic para conocer de cerca especies de la costa, sierra y selva. Este octubre, el zoológico ofrece entradas gratuitas para ciudadanos que cumplan con estos sencillos requisitos.

Acceso gratuito: entradas al Parque de las Leyendas

Estos distintos sectores de la población podrán disfrutar de las instalaciones sin costo:

Personas con discapacidad : ingresan gratis mostrando su carné del Conadis . El beneficio también se extiende a un acompañante y aplica todos los días, incluidos feriados.

: ingresan gratis mostrando su carné del . El beneficio también se extiende a un acompañante y aplica todos los días, incluidos feriados. Guías oficiales de turismo : tanto los acreditados por Mincetur en Lima Metropolitana como los registrados en otras regiones pueden entrar sin pagar, siempre que presenten su credencial vigente.

: tanto los acreditados por en Lima Metropolitana como los registrados en otras regiones pueden entrar sin pagar, siempre que presenten su credencial vigente. Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional: acceden de manera gratuita con su carné de veterano y DNI, conforme a la Ley 30826.

Tarifas generales de ingreso

Adultos (13 años a más): S/18

Niños (3 a 12 años): S/10

Adultos mayores (60 años a más): S/4 todos los días, incluidos feriados

¿Qué animales y atracciones hay en el Parque de las Leyendas?

El recinto está dividido en zonas temáticas donde destacan especies como el oso de anteojos, lobo de río, gallito de las rocas, sajino, venado rojo, oncilla, otorongo y el capibara, el roedor más grande del mundo. Este último, originario de Sudamérica, vive principalmente en la Amazonía peruana y tiene la capacidad de sumergirse bajo el agua durante varios minutos para escapar de depredadores.

Además de su colección de fauna, el parque ofrece áreas de picnic, espacios educativos y actividades de conservación, destinados a aprender y disfrutar en familia o en excursiones.

