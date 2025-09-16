Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afecta a cerca de 15.000 familias

El Sistema Nacional de Conductores atraviesa una crisis que ha paralizado la entrega de licencias de conducir en todo el país. Según la Asociación de Centros Médicos del Perú (ACEMPHI), el problema se originó tras la aplicación de una actualización impulsada por la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que terminó por colapsar el sistema.

La situación afecta directamente a más de 600 centros médicos autorizados, los cuales cumplen un rol clave en la evaluación de los postulantes y en la renovación de licencias. En promedio, se dejan de emitir 4.000 licencias diarias, lo que representa un golpe no solo para los conductores sino también para la seguridad vial y la economía familiar de quienes dependen de este documento para trabajar.

Impacto en los centros médicos y en la seguridad vial

Edinson Quiroga, representante de los Centros Médicos, explicó que la crisis tiene efectos graves tanto en el aspecto laboral como en la seguridad ciudadana. “Son cerca de 15.000 familias que se están quedando sin trabajo debido a esta problemática que tiene ya mes y medio de data”, indicó.

Quiroga recordó que las fallas del sistema no son aisladas, sino que van desde caídas de horas hasta días completos, generando la paralización total de los servicios. “El día de hoy se actualizó a nivel nacional este sistema ¿Y qué pasó? Se cayó nuevamente. Han estado inoperando los centros médicos hasta aproximadamente la 1 de la tarde con personal médico paralizado, sin poder trabajar”, denunció.

El representante gremial advirtió también que los conductores quedan expuestos a riesgos legales y económicos. Al no poder renovar sus licencias, muchos choferes profesionales se ven impedidos de ser contratados. Además, si sufrieran un accidente, las compañías de seguros no cubrirían los daños por tener el brevete vencido. “Existe una papeleta tipificada con el código M40, que sanciona manejar con licencia vencida. El daño recae directamente sobre el conductor que quiere trabajar, pero no puede”, remarcó.

Consecuencias económicas insostenibles

La crisis no solo afecta a los usuarios. Los centros médicos, en su mayoría pequeños negocios, enfrentan una situación límite. “Detrás de cada centro médico existen obligaciones. ¿Quién soporta un mes y medio sin ingresos? Nadie. Algunos empresarios ya han optado por cerrar sus empresas porque no tienen cómo cumplir con el pago de personal ni de alquileres”, sostuvo Quiroga.

La falta de ingresos ha golpeado de manera sostenida desde hace más de seis semanas, y los gremios advierten que no podrán resistir mucho más tiempo si el problema no se soluciona de manera inmediata. Por lo que han solicitado que se cambie de personal administrativo y se ponga a personas con más capacidades.

Responsabilidades señaladas

Los gremios y afectados responsabilizan directamente a la OGTI del MTC, dirigida por el ingeniero Saúl Vázquez. “Desde que ingresaron al cargo no han hecho absolutamente nada por querer mejorar esta situación y eso nos ha acarreado este problema”, señaló Quiroga.

El gremio afirma que ha participado en al menos tres mesas de trabajo con el ministerio, pero que las soluciones ofrecidas nunca atendieron el problema de fondo. “Hablaron de bajar los tiempos en las evaluaciones médicas o de reducir la vigencia de las licencias, pero el sistema nunca se solucionó”, explicó.

El anuncio de protestas

Ante la falta de respuestas, ACEMPHI anunció que se movilizará. “Tenemos un plantón programado para el día jueves 18 de septiembre, a las 7 de la mañana, en el puente Tingomaría. Desde ahí nos dirigiremos hacia las puertas del Ministerio de Transportes en Girón Zorritos”, detalló Quiroga.

El objetivo de la protesta será exigir la destitución de los directores responsables de la crisis y presionar por una solución inmediata que permita restablecer la operatividad del sistema a nivel nacional. Además de poder entablar una plática para mejorar la condición actual de los afectados.

Un problema que golpea a todo el país

La magnitud de la crisis es evidente: más de 4.000 licencias no logran ser emitidas, lo que impacta en la economía de miles de familias y genera un riesgo adicional en las calles por choferes que circulan con documentos vencidos.

“Estamos secuestrados por la inoperancia del gobierno”, subrayó Quiroga. La exigencia del gremio es clara: que el MTC asuma su responsabilidad y garantice que el Sistema Nacional de Conductores funcione de manera estable y segura.

Mientras tanto, los conductores y los centros médicos siguen atrapados en una crisis que ya supera el mes y medio sin solución, con la advertencia de que las protestas podrían escalar en los próximos días si el Ejecutivo no toma medidas inmediatas.

