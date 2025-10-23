Puno: condenan a cuatro años de prisión a hombre y mujer por tráfico ilegal de residuos peligrosos

Puno marca un precedente en sentencias por delitos ambientales. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Román - Juliaca dictó una sentencia de 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad suspendida contra Javier Robinson Machaca A. y María Magdalena Cahui F., tras ser hallados culpables del delito de contaminación ambiental en la modalidad de tráfico ilegal de residuos peligrosos.

La condena fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, que también logró que los sentenciados paguen una reparación civil de 10 mil soles a favor del Estado.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los hechos sancionados ocurrieron el 25 de marzo de 2021, cuando Machaca y Cahui fueron intervenidos en el puesto de control de Aduanas Ojherani, en Puno. Transportaban diez toneladas de celdas eléctricas de baterías en desuso, altamente contaminantes por contener plomo y ácidos.

El cargamento había partido desde el distrito de Desaguadero, en la provincia de Chucuito, con destino a Juliaca, en la provincia de San Román, sin contar con las autorizaciones requeridas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Omisiones en traslado de residuos peligrosos

La investigación fiscal reveló graves omisiones. El traslado de los residuos se realizó sin cumplir con las exigencias de la Ley N° 28256, que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, ni con su reglamento aprobado por el D.S. N° 021-2008-MTC.

Además, los implicados no implementaron medidas de seguridad ni protección ambiental, exponiendo a la población y al ecosistema puneño a riesgos significativos.

Ambos sentenciados se encuentran actualmente a disposición del juzgado, que evaluará el cumplimiento de las condiciones impuestas en la sentencia suspendida.