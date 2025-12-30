HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Atacan a pedradas vehículo de trabajadora municipal en Bellavista tras amenazas contra su vida: "Deja de dar información"

La afectada denuncia conflictos previos dentro de la Municipalidad con otras trabajadoras, llamadas intimidatorias con voz distorsionada y una amenaza directa días antes del ataque.

Atacan vehículo de trabajadora municipal tras amenazas de muerte en Bellavista
Atacan vehículo de trabajadora municipal tras amenazas de muerte en Bellavista | Silvana Quiñonez | La República

La noche del último lunes 29 de diciembre, un sujeto vestido completamente de negro atacó a pedradas un vehículo Hyundai color turquesa de placa B8B-445 que estaba estacionado en la intersección de la calle dos con la calle cinco, urbanización Impero, en Bellavista. La unidad le pertenece a una trabajadora municipal del distrito, identificada como Magaly Salcedo.

Según las cámaras de vigilancia, el sujeto se acercó al vehículo y primero tiró una piedra al parabrisas. Luego, arrojó otra a la luna posterior de la puerta izquierda para finalmente darse a la fuga. La alarma se activó y alertó a la hija de Magaly, quien luego de escuchar salió a revisar que todo esté bien; sin embargo, se dio con la sorpresa de que habían atacado su auto.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Trabajadora de la Municipalidad de Lima fallece esperando que gestión de López Aliaga le devuelva su cargo por orden del Poder Judicial

lr.pe

Problemas previo al incidente

"El día 22 de diciembre yo me encontraba en una actividad municipal por Navidad. Cuando me retiro a la bodega, tres trabajadoras de la misma Municipalidad me siguen y dos de ellas, del área de fiscalización y de secretaría de administración, me empiezan a decir una serie de improperios. Yo no caigo en esas provocaciones, me subo a mi carro y regreso a mi casa" comentó Magaly para La República.

También indicó que, al día siguiente, recibió una llamada del área de Logística para la firma un documento. Luego de esto, según comenta, se encontró con un funcionario, que es jefe directo de la secretaria, y le comentó lo que había acontecido el día previo. "Le dije a él si algo pasaba con su personal de confianza", en referencia a lo que sucedió el día anterior. "En ese momento, las dos señoras subieron a donde estaba yo y nuevamente me lanzaron improperios, ante los ojos del funcionario", acota.

"Dentro de la conversación y al final de ese momento tenso dentro de la Municipalidad, me hacen un comentario que me causa extrañeza: 'sigue trabajando y deja de dar información de la gestión, que a ti se te paga para trabajar'", mencionó la agraviada. Pensó que, aparentemente, todo había quedado en este incidente y ya no pasaba mayores problemas.

Cabe precisar que quince días antes, según comenta, una sereno le había informado que una de las trabajadoras de las que ella sospecha quería conversar con ella. Sin embargo, "ahora parece que se quiere retractar de lo que mencionó". Pese a ello, indica tener grabada la interacción.

Trabajadora municipal denunció amenazas antes del ataque. Foto: Silvana Quiñonez

Trabajadora municipal denunció amenazas antes del ataque. Foto: Silvana Quiñonez

PUEDES VER: La buena noticia para los trabajadores municipales en el Perú este martes 5 de noviembre

lr.pe

Recibió amenazas antes del ataque

"El día sábado me entra una llamada de manera insistente, lo que me parece sorprendente porque este número es nuevo y no muchos lo tienen. Entonces, al contestar, me dicen con una voz distorsionada 'Magaly'". Ante el hecho, la afectada pidió grabar la conversación a un amigo que se encontraba cerca. Es ahí donde me dicen: "Magaly Salcedo, deja de dar información, porque te vas a ir al piso", seguido de un rastrillaje de arma", comentó la trabajadora.

Es así que el día lunes decide poner una denuncia el día lunes, lo que comentó a ciertos compañeros del trabajo. "Sentía terror de que me pase algo a mí o a mi familia", manifestó.

Sin embargo, el ataque vino después de esto. "Mi niña entró despavorida, indicando que reventaron las lunas del carro. Yo pensé que había sido un robo, pero cuando salgo a ver, noto que las cosas materiales están intactas dentro. En las imágenes solo se ve el ataque".

Los vecinos indicaron que había una moto esperando en un pasaje. "Yo puse la denuncia directamente a estas dos personas (trabajadoras de la Municipalidad). Sospecho de ellas porque no he tenido problemas con nadie más", agregó. Salcedo calificó este accionar delincuencia e indicó que no se está midiendo las consecuencias de lo sucedido. "¿Qué va a pasar si a esa persona se le escapa de las manos y no es un pedrón el día de mañana, sino una bala?", sentenció.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidad de Bellavista indicó que menores intentan escapar de albergue de Inabif por maltratos

Municipalidad de Bellavista indicó que menores intentan escapar de albergue de Inabif por maltratos

LEER MÁS
Plan piloto en Bellavista: tranqueras peatonales permiten el paso de peatones y bicicletas, pero bloquean acceso a motos

Plan piloto en Bellavista: tranqueras peatonales permiten el paso de peatones y bicicletas, pero bloquean acceso a motos

LEER MÁS
Callao: vecinos denuncian que viven rodeados de basura y desmonte frente a obras del Metro de Lima

Callao: vecinos denuncian que viven rodeados de basura y desmonte frente a obras del Metro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

Sociedad

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Metropolitano, corredores y Metro de Lima en Año Nuevo: estos son los horarios para este 31 de diciembre y 1 de enero

Estos distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua HOY, 30 de diciembre, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Fiscalía archiva denuncia presentada por Juan José Santiváñez contra periodistas de Punto Final por supuesto reglaje

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025