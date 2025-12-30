La noche del último lunes 29 de diciembre, un sujeto vestido completamente de negro atacó a pedradas un vehículo Hyundai color turquesa de placa B8B-445 que estaba estacionado en la intersección de la calle dos con la calle cinco, urbanización Impero, en Bellavista. La unidad le pertenece a una trabajadora municipal del distrito, identificada como Magaly Salcedo.

Según las cámaras de vigilancia, el sujeto se acercó al vehículo y primero tiró una piedra al parabrisas. Luego, arrojó otra a la luna posterior de la puerta izquierda para finalmente darse a la fuga. La alarma se activó y alertó a la hija de Magaly, quien luego de escuchar salió a revisar que todo esté bien; sin embargo, se dio con la sorpresa de que habían atacado su auto.

Problemas previo al incidente

"El día 22 de diciembre yo me encontraba en una actividad municipal por Navidad. Cuando me retiro a la bodega, tres trabajadoras de la misma Municipalidad me siguen y dos de ellas, del área de fiscalización y de secretaría de administración, me empiezan a decir una serie de improperios. Yo no caigo en esas provocaciones, me subo a mi carro y regreso a mi casa" comentó Magaly para La República.

También indicó que, al día siguiente, recibió una llamada del área de Logística para la firma un documento. Luego de esto, según comenta, se encontró con un funcionario, que es jefe directo de la secretaria, y le comentó lo que había acontecido el día previo. "Le dije a él si algo pasaba con su personal de confianza", en referencia a lo que sucedió el día anterior. "En ese momento, las dos señoras subieron a donde estaba yo y nuevamente me lanzaron improperios, ante los ojos del funcionario", acota.

"Dentro de la conversación y al final de ese momento tenso dentro de la Municipalidad, me hacen un comentario que me causa extrañeza: 'sigue trabajando y deja de dar información de la gestión, que a ti se te paga para trabajar'", mencionó la agraviada. Pensó que, aparentemente, todo había quedado en este incidente y ya no pasaba mayores problemas.

Cabe precisar que quince días antes, según comenta, una sereno le había informado que una de las trabajadoras de las que ella sospecha quería conversar con ella. Sin embargo, "ahora parece que se quiere retractar de lo que mencionó". Pese a ello, indica tener grabada la interacción.

Trabajadora municipal denunció amenazas antes del ataque. Foto: Silvana Quiñonez

Recibió amenazas antes del ataque

"El día sábado me entra una llamada de manera insistente, lo que me parece sorprendente porque este número es nuevo y no muchos lo tienen. Entonces, al contestar, me dicen con una voz distorsionada 'Magaly'". Ante el hecho, la afectada pidió grabar la conversación a un amigo que se encontraba cerca. Es ahí donde me dicen: "Magaly Salcedo, deja de dar información, porque te vas a ir al piso", seguido de un rastrillaje de arma", comentó la trabajadora.

Es así que el día lunes decide poner una denuncia el día lunes, lo que comentó a ciertos compañeros del trabajo. "Sentía terror de que me pase algo a mí o a mi familia", manifestó.

Sin embargo, el ataque vino después de esto. "Mi niña entró despavorida, indicando que reventaron las lunas del carro. Yo pensé que había sido un robo, pero cuando salgo a ver, noto que las cosas materiales están intactas dentro. En las imágenes solo se ve el ataque".

Los vecinos indicaron que había una moto esperando en un pasaje. "Yo puse la denuncia directamente a estas dos personas (trabajadoras de la Municipalidad). Sospecho de ellas porque no he tenido problemas con nadie más", agregó. Salcedo calificó este accionar delincuencia e indicó que no se está midiendo las consecuencias de lo sucedido. "¿Qué va a pasar si a esa persona se le escapa de las manos y no es un pedrón el día de mañana, sino una bala?", sentenció.

