Sociedad

Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca, Cañete, según IGP

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 31 km al oeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima.

Sismo reportado en Cañete Chilca por el IGP
Sismo reportado en Cañete Chilca por el IGP | composición LR

Un sismo de magnitud 3.5 se registró a las 8:23 p. m. de este lunes 20 de octubre en Chilca, Cañete, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado III en Chilca, lo que significa que fue percibido de forma leve por la población sin causar daños.

IGP reportó en su cuenta de X.

IGP reportó en su cuenta de X.

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

lr.pe

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 31 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

lr.pe

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

