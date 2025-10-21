Mujer fallece tras cirugía estética en Arequipa: médico que la operó está desaparecido

Una mujer de 32 años falleció tras someterse a una cirugía de liposucción la mañana del 20 de octubre en el Hospital Municipal de Arequipa. Debido a complicaciones surgidas durante la intervención, fue trasladada a una clínica local, donde finalmente perdió la vida.

Según información preliminar, el doctor que atendió a la víctima fue identificado como Dennis Vargas Torres, quien llamó al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado de la paciente del hospital municipal a la clínica. Tras enterarse de la muerte de la joven, el médico salió del lugar y no se presentó ante las autoridades, por lo que su paradero es desconocido.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Médicos alquilaban instalaciones del hospital para realizar operaciones estéticas

Se tiene conocimiento de que algunas instalaciones del Hospital Municipal eran alquiladas para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Así lo informó el director del hospital, Gustavo Rondón Fudinaga, quien afirmó que los encargados aseguran que se cumplen todos los protocolos para evitar tragedias. Sin embargo, señaló que este asunto será objeto de investigación.

“Nuestro hospital es una clínica abierta en cuanto a lo quirúrgico. El doctor no es un médico de planta; alquiló el local. Nosotros solo garantizamos que las salas estén bien equipadas. Esto es materia de investigación. Hemos tratado de ubicarlo y no hemos tenido éxito. Es el doctor Vargas Dennis. Ya han alquilado anteriormente; vienen colegas que operan regularmente”, indicó el director del hospital municipal de Arequipa.

El director del nosocomio afirmó que las acciones inmediatas incluyen facilitar la investigación a la Policía y que se está evaluando si se trató de una negligencia médica o de una reacción natural del cuerpo de la paciente.

Regidora pide intervención de Fiscalía

Por su parte, la regidora Rocío Mango, de la Municipalidad de Arequipa, expresó que el hospital fue creado para atender a la población humilde y de escasos recursos. Sin embargo, le sorprendió que se estén alquilando salas de operaciones para fines que no corresponden.

“Ahora nos enteramos de que utilizan estas salas como una clínica privada. Esas áreas debían usarse solo para operaciones de salud, no para procedimientos estéticos. Exijo una mayor investigación por parte de la Fiscalía y que se incluyan en ella a todos los responsables de la administración de este hospital”, exclamó la regidora Mango.

En redes sociales, también se multiplicaron los llamados a la justicia y la investigación.

“El Colegio Médico del Perú debe investigar y suspender de inmediatamente a Dennis Steve Vargas Torres. La Policía Nacional y el Ministerio Público deben emitir orden de captura … Arequipa no puede seguir tolerando que hospitales públicos se conviertan en centros clandestinos de cirugía estética, donde la ambición y el engaño cuestan vidas humanas”, se leyó en varias publicaciones en redes sociales