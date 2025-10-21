HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Mujer fallece tras cirugía estética en Arequipa: médico que la operó está desaparecido

 La víctima, de 32 años, se sometió a una liposucción que le costó la vida. Regidora pide que investiguen a los responsables de la tragedia.

Médicos alquilaban instalaciones del hospital para realizar operaciones estéticas. Foto: Mirelia Quispe, La República
Médicos alquilaban instalaciones del hospital para realizar operaciones estéticas. Foto: Mirelia Quispe, La República

Una mujer de 32 años falleció tras someterse a una cirugía de liposucción la mañana del 20 de octubre en el Hospital Municipal de Arequipa. Debido a complicaciones surgidas durante la intervención, fue trasladada a una clínica local, donde finalmente perdió la vida.

Según información preliminar, el doctor que atendió a la víctima fue identificado como Dennis Vargas Torres, quien llamó al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado de la paciente del hospital municipal a la clínica. Tras enterarse de la muerte de la joven, el médico salió del lugar y no se presentó ante las autoridades, por lo que su paradero es desconocido.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Médicos alquilaban instalaciones del hospital para realizar operaciones estéticas

Se tiene conocimiento de que algunas instalaciones del Hospital Municipal eran alquiladas para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. Así lo informó el director del hospital, Gustavo Rondón Fudinaga, quien afirmó que los encargados aseguran que se cumplen todos los protocolos para evitar tragedias. Sin embargo, señaló que este asunto será objeto de investigación.

“Nuestro hospital es una clínica abierta en cuanto a lo quirúrgico. El doctor no es un médico de planta; alquiló el local. Nosotros solo garantizamos que las salas estén bien equipadas. Esto es materia de investigación. Hemos tratado de ubicarlo y no hemos tenido éxito. Es el doctor Vargas Dennis. Ya han alquilado anteriormente; vienen colegas que operan regularmente”, indicó el director del hospital municipal de Arequipa.

El director del nosocomio afirmó que las acciones inmediatas incluyen facilitar la investigación a la Policía y que se está evaluando si se trató de una negligencia médica o de una reacción natural del cuerpo de la paciente.

PUEDES VER: Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

lr.pe

Regidora pide intervención de Fiscalía

Por su parte, la regidora Rocío Mango, de la Municipalidad de Arequipa, expresó que el hospital fue creado para atender a la población humilde y de escasos recursos. Sin embargo, le sorprendió que se estén alquilando salas de operaciones para fines que no corresponden.

“Ahora nos enteramos de que utilizan estas salas como una clínica privada. Esas áreas debían usarse solo para operaciones de salud, no para procedimientos estéticos. Exijo una mayor investigación por parte de la Fiscalía y que se incluyan en ella a todos los responsables de la administración de este hospital”, exclamó la regidora Mango.

En redes sociales, también se multiplicaron los llamados a la justicia y la investigación.

“El Colegio Médico del Perú debe investigar y suspender de inmediatamente a Dennis Steve Vargas Torres. La Policía Nacional y el Ministerio Público deben emitir orden de captura … Arequipa no puede seguir tolerando que hospitales públicos se conviertan en centros clandestinos de cirugía estética, donde la ambición y el engaño cuestan vidas humanas”, se leyó en varias publicaciones en redes sociales

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

LEER MÁS
Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de proyecto minero

Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de proyecto minero

LEER MÁS
Fiesta con bronca: el X CILE y los cruces entre Luis García Montero (Instituto Cervantes) y Santiago Muñoz Machado (RAE)

Fiesta con bronca: el X CILE y los cruces entre Luis García Montero (Instituto Cervantes) y Santiago Muñoz Machado (RAE)

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025