Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Santos Chocan agredió a su hijastra con un cuchillo, y su enamorado, quien intentó defenderla, se encuentra en estado crítico. La acusación incluye también tentativa de homicidio.

Chocan habría abusado sexualmente de la joven desde los 10 años. Foto: Facebook
Chocan habría abusado sexualmente de la joven desde los 10 años. Foto: Facebook

La Fiscalía de Alto Amazonas, en Yurimaguas, Loreto, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Santos Chocan por el presunto delito de feminicidio, en agravio de su hijastra de 18 años. Según información preliminar, el hombre habría abusado sexualmente de la joven desde que ella tenía solo 10 años.

De acuerdo con testigos, Chocán atacó a la víctima con un cuchillo mientras ella se encontraba acompañada de su enamorado. El joven, que intentó defenderla, permanece en estado crítico debido a las graves heridas sufridas. El Ministerio Público ha considerado este hecho para formular también la acusación por el delito de tentativa de homicidio.

Tras cometer el crimen, el hombre intentó huir; sin embargo, fue intervenido por efectivos policiales minutos después del ataque.

Ciudadanos buscaron linchar a presunto feminicida

Un grupo de ciudadanos de Yurimaguas se congregó frente al alojamiento donde se encontraba el agresor —lugar en el que la Policía realizó su detención— para exigir justicia. De acuerdo con versiones locales, el hombre ya había sido denunciado por agresión meses antes del trágico hecho.

Ante las amenazas de los manifestantes, los efectivos decidieron sacar al hombre por detrás del inmueble para trasladarlo a la comisaría del sector. Vecinos y amigos de la joven exigen la máxima pena para el acusado.

“Él ya la había amenazado, que la mataría y no hicieron nada. Tiene varias denuncias de violación, lo detienen y lo dejan libre”, señaló una persona cercana a los medios locales.

Solo en septiembre de este año, se han registrado al menos 8 feminicidios en distintas regiones del país. A nivel nacional, la cifra asciende a más de 100, 78 de ellos ocurridos en los meses de enero a junio de 2025.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

