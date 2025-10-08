Narcos peruanos “El Tarta” y “Álex” implicados en asesinato de tres mujeres en Argentina

Los narcotraficantes peruanos David Morales Huamaní y Álex Ydone Castillo son buscados por su relación con el triple asesinato en Buenos Aires | Pequeño J | Victor Sotacuro Lázaro | David Morales Huamaní | Álex Ydone Castillo

Los narcotraficantes peruanos David Morales Huamaní y Álex Ydone Castillo son buscados por su relación con el triple asesinato en Buenos Aires | Pequeño J | Victor Sotacuro Lázaro | David Morales Huamaní | Álex Ydone Castillo

El peruano Víctor Sotacuro Lázaro (41) delató a los connacionales Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní como presuntos autores del homicidio de tres jóvenes el sábado 20 de septiembre, en represalia por el robo de cocaína y dinero de una banda de narcotraficantes que opera en Buenos Aires.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Sotacuro huyó de la capital argentina ni bien se hicieron públicas las cámaras de seguridad que registraron que circulaba con su vehículo por la zona del triple feminicidio, pero a los pocos días fue detenido en un escondite en Bolivia.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En recientes declaraciones ante la fiscalía bonaerense a cargo del caso, Víctor Sotacuro manifestó que se dedica al servicio de taxi y que fue contratado por su compatriota David Morales Huamaní, conocido como “El Tarta”, por sus dificultades para hablar, y también como “Loco David”.

Al llegar al lugar donde acordaron que lo esperaría Sotacuro para recogerlo, David Morales Huamaní apareció en compañía de Álex Ydone Castillo. Los dos estaban con los trajes humedecidos y enfangados, como si hubieran participado en una pelea en la “fiesta de peruanos” a la que habían asistido, según la versión que dio Sotacuro a la fiscalía.

Sotacuro relató que transportó a ambos sujetos en la madrugada del sábado 20 de septiembre, a poca distancia de la casa donde las tres mujeres fueron torturadas, ejecutadas y enterradas clandestinamente.

El peruano detenido Víctor Sotacuro Lázaro identificó ante la fiscalía a Morales e Ydone. Foto: difusión

PUEDES VER: La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

Manos ensangrentadas

La fiscalía cree que David Morales y Álex Ydone Castillo serían los autores del asesinato, después que hicieron un análisis de los antecedentes de ambos personas.

La última información que proviene del DNI de David Morales Huamaní corresponde al año 2015, e indica que nació en Lima el 3 de noviembre de 1988 y registró como domicilio el asentamiento humano El Sauce, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El movimiento migratorio señala que salió del país con dirección a Chile el 29 de abril de 2007 y que regresó del mismo país el 18 de enero de 2008. Hizo un segundo viaje el 4 de febrero de 2016 nuevamente a Chile, pero nunca más volvió, al menos formalmente.

La fiscalía bonaerense ha informado a la prensa argentina que David Morales tendría antecedentes por narcotráfico tanto en el Perú como en Argentina.

Álex Ydone Castillo también nació en Lima, el 17 de agosto de 1975. Actualizó el DNI en 2023, hace solo dos años, indicando como domicilio Saraza 1546 Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En los archivos del narcotráfico

A solicitud de la Sala Mixta del Callao, el primero de octubre de 2021 el entonces Pedro Castillo autorizó solicitar a Argentina la extradición de Álex Ydone Castillo para que responda por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado (venta de cocaína en banda).

Álex Ydone Castillo abandonó el Perú para no responder a la justicia por la imputación de narcotráfico y en 2023 renovó su DNI con dirección en Buenos Aires, Argentina.

Desde 1997, Ydone cuenta con numerosos viajes a Argentina, Bolivia y Chile. La primera vez que ingresó a territorio argentino fue en 1998 y el último en 2011. Al año siguiente, 2012, partió hacia Bolivia, muy probablemente, en tránsito hacia Argentina.

Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní son en la actualidad prófugos de la justicia.

Este miércoles la policía bonaerense ejecutó una serie de búsquedas y allanamientos para ubicar y detener a Ydone y Morales.

Ya son cinco peruanos los implicados en el brutal asesinato de las tres mujeres: Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, Miguel Villanueva Silva, Víctor Sotacuro Lázaro y los no habidos David Morales y Álex Ydone.