HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Política

Narcos peruanos “El Tarta” y “Álex” implicados en asesinato de tres mujeres en Argentina

La policía bonaerense a cargo del caso obtuvo la identificación de otros dos connacionales involucrados en un triple feminicidio: Ellos son David Morales Huamaní (36), con antecedentes de narcotráfico en el Perú y Argentina, y Álex Ydone Castillo (50), acusado de dirigir una banda de traficantes en el Callao y con orden de extradición desde 2021.

Los narcotraficantes peruanos David Morales Huamaní y Álex Ydone Castillo son buscados por su relación con el triple asesinato en Buenos Aires
Los narcotraficantes peruanos David Morales Huamaní y Álex Ydone Castillo son buscados por su relación con el triple asesinato en Buenos Aires | Pequeño J | Victor Sotacuro Lázaro | David Morales Huamaní | Álex Ydone Castillo

El peruano Víctor Sotacuro Lázaro (41) delató a los connacionales Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní como presuntos autores del homicidio de tres jóvenes el sábado 20 de septiembre, en represalia por el robo de cocaína y dinero de una banda de narcotraficantes que opera en Buenos Aires.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sotacuro huyó de la capital argentina ni bien se hicieron públicas las cámaras de seguridad  que registraron que circulaba con su vehículo por la zona del triple feminicidio, pero a los pocos días fue detenido en un escondite en Bolivia.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En recientes declaraciones ante la fiscalía bonaerense a cargo del caso, Víctor Sotacuro manifestó que se dedica al servicio de taxi y que fue contratado por su compatriota David Morales Huamaní, conocido como “El Tarta”, por sus dificultades para hablar, y también como “Loco David”. 

Al llegar al lugar donde acordaron que lo esperaría Sotacuro para recogerlo, David Morales Huamaní apareció en compañía de Álex Ydone Castillo. Los dos estaban con los trajes humedecidos y enfangados, como si hubieran participado en una pelea en la “fiesta de peruanos” a la que habían asistido, según la versión que dio Sotacuro a la fiscalía.

Sotacuro relató que transportó a ambos sujetos en la madrugada del sábado 20 de septiembre, a poca distancia de la casa donde las tres mujeres fueron torturadas, ejecutadas y enterradas clandestinamente. 

Pequeño J | Victor Sotacuro Lázaro | David Morales Huamaní | Álex Ydone Castillo

El peruano detenido Víctor Sotacuro Lázaro identificó ante la fiscalía a Morales e Ydone. Foto: difusión

PUEDES VER: La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

lr.pe

Manos ensangrentadas

La fiscalía cree que David Morales y Álex Ydone Castillo serían los autores del asesinato, después que hicieron un análisis de los antecedentes de ambos personas. 

La última información que proviene del DNI de David Morales Huamaní corresponde al año 2015, e indica que nació en Lima el 3 de noviembre de 1988 y registró como domicilio el asentamiento humano El Sauce, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El movimiento migratorio señala que salió del país con dirección a Chile el 29 de abril de 2007 y que regresó del mismo país el 18 de enero de 2008. Hizo un segundo viaje el 4 de febrero de 2016 nuevamente a Chile, pero nunca más volvió, al menos formalmente.

La fiscalía bonaerense ha informado a la prensa argentina que David Morales tendría antecedentes por narcotráfico tanto en el Perú como en Argentina.

Álex Ydone Castillo también nació en Lima, el 17 de agosto de 1975. Actualizó el DNI en 2023, hace solo dos años, indicando como domicilio Saraza 1546 Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

PUEDES VER: La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

lr.pe

En los archivos del narcotráfico

A solicitud de la Sala Mixta del Callao, el primero de octubre de 2021 el entonces Pedro Castillo autorizó solicitar a Argentina la extradición de Álex Ydone Castillo para que responda por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado (venta de cocaína en banda).

Álex Ydone Castillo abandonó el Perú para no responder a la justicia por la imputación de narcotráfico y en 2023 renovó su DNI con dirección en Buenos Aires, Argentina. 

Desde 1997, Ydone cuenta con numerosos viajes a Argentina, Bolivia y Chile. La primera vez que ingresó a territorio argentino fue en 1998 y el último en 2011. Al año siguiente, 2012, partió hacia Bolivia, muy probablemente, en tránsito hacia Argentina.

Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní son en la actualidad prófugos de la justicia.

Este miércoles la policía bonaerense ejecutó una serie de búsquedas y allanamientos para ubicar y detener a Ydone y Morales.

Ya son cinco peruanos los implicados en el brutal asesinato de las tres mujeres: Tony Valverde Victoriano, “Pequeño J”, Miguel Villanueva Silva, Víctor Sotacuro Lázaro y los no habidos David Morales y Álex Ydone.

Notas relacionadas
La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

La nueva generación de narcos peruanos que controla el negocio en Argentina

LEER MÁS
Triple asesinato atribuido a “Pequeño J” fue por robo de 400 kgs. de cocaína

Triple asesinato atribuido a “Pequeño J” fue por robo de 400 kgs. de cocaína

LEER MÁS
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

LEER MÁS
Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

LEER MÁS
Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

LEER MÁS
APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025