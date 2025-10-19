Pierre Manigault asume la presidencia de la SIP con un llamado a la solidaridad hemisférica en defensa de la libertad de prensa

El periodista estadounidense Pierre Manigault fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en reemplazo de José Roberto Dutriz, de El Salvador, quien culminó su mandato destacando que la libertad de prensa “no se hereda”, sino que “se construye y se defiende todos los días”.

“La historia de nuestra institución está marcada por nombres, hechos y sacrificios que nos recuerdan que la libertad de prensa nunca se hereda; se construye, se vive y se hace todos los días. Se conquista y se defiende cada día, hoy más que nunca”, expresó Dutriz durante la ceremonia de relevo.

El expresidente de la SIP agradeció el respaldo recibido durante su gestión y aseguró que seguirá siendo parte activa de la organización.

“Mientras me despido de la presidencia, quiero dejar claro que seguiré siendo parte activa de esta familia, como lo he sido por más de 30 años. ¿Por qué? Precisamente porque luchar por libertades, como la libertad de prensa, no tiene fin, tiene relevos”, añadió.

Dutriz destacó que, debido a motivos de salud, Manigault no pudo asistir presencialmente al acto, pero le transmitió su confianza y respaldo.

“Hoy me alegra entregar esta antorcha a Pierre Manigault, quien, por razones de salud, no pudo estar con nosotros. Tiene motivos importantes, pero pronto lo escucharemos. A ti, Pierre, te expreso mi apoyo y confianza. Sé que con tu liderazgo la SIP seguirá siendo un referente de la libertad de prensa en nuestro continente”, afirmó.

Desde su intervención virtual, Manigault agradeció la confianza depositada en él y anunció que trabajará para continuar y fortalecer las políticas establecidas. Recordó que había presidido la entidad hace una década y que no esperaba volver al cargo tan pronto, pero se declaró “privilegiado” de hacerlo nuevamente.

El nuevo presidente lamentó no poder viajar “por algunos problemas médicos en la espalda”, aunque bromeó al decir que, tras ver “las recientes manifestaciones en Estados Unidos”, sospechaba que su estado de salud “podría deberse al actual estado de la política” en su país. A partir de ahí, lanzó un mensaje contundente sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos:

Manigault denunció que el presidente de Estados Unidos “ha desatado una serie de demandas contra algunos de los principales medios del país”, incluyendo acuerdos extrajudiciales multimillonarios y litigios por difamación contra CBS, Paramount, ABC, Disney, The New York Times y The Wall Street Journal.

“El presidente también ha pedido retirar las licencias de transmisión a las cadenas cuya cobertura considera negativa, diciendo que actúan como brazo del Partido Demócrata”, advirtió.

Para Manigault, tales declaraciones “repiten una retórica autoritaria” similar a la de regímenes que la SIP ha denunciado en otras partes del hemisferio. Alertó además sobre la posibilidad de que los organismos reguladores estadounidenses sean usados “para castigar a medios críticos”, algo que, dijo, recuerda experiencias latinoamericanas.

“Este es un territorio desconocido para los medios estadounidenses, que siempre se consideraron protegidos por la Primera Enmienda. Pero hoy enfrentan desafíos que evocan las estrategias autoritarias que conocemos demasiado bien en América Latina”, señaló.

El nuevo titular de la SIP sostuvo que el momento actual de EE.UU. debe servir para mirar hacia América Latina y aprender de la experiencia de los medios de la región frente a la censura y la persecución:

Manigault pidió fortalecer los lazos entre medios del hemisferio y afirmó que “los ataques a la prensa no son hechos aislados, sino amenazas interconectadas” que cruzan fronteras.

“Nuestra respuesta colectiva debe ser reafirmar que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, ya sea en Washington, La Habana, Caracas, Managua o San Salvador”, afirmó.

En ese sentido, reafirmó que la SIP tiene un papel único para “unir voces” y promover solidaridad, ya que “un ataque a la prensa en un país es un ataque a la prensa en todas partes”.

El periodista destacó además la creación y consolidación de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), nacida para apoyar a los periodistas desplazados por regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países.

“Porque el exilio nunca debe significar silencio; RELPEX afirma que la verdad no puede ser exiliada”, subrayó.

Manigault anunció que durante su gestión se fortalecerá esta red y se ampliarán los recursos para asegurar “continuidad y resiliencia” a los periodistas en el exilio. Asimismo, propuso reforzar las redes de apoyo, coordinar respuestas ante la desinformación y promover la sostenibilidad del periodismo mediante nuevos modelos de negocio, alianzas con el sector privado y mayor cooperación entre medios, academia y sociedad civil.

“Desarrollaremos una respuesta coordinada frente a la desinformación, promoveremos la excelencia periodística y fomentaremos la cooperación entre medios, academia, sociedad civil y sector privado para salvaguardar el debate democrático”, explicó.

También adelantó que buscará aumentar la membresía de la SIP en Estados Unidos, luego de una caída sostenida en los últimos años, cuando muchas empresas recortaron su apoyo creyendo que la libertad de prensa estaba garantizada por la Constitución.

“Hoy vivimos en un mundo distinto, donde el trabajo de la SIP es tan relevante e importante en Estados Unidos como lo es en América Latina. Necesitamos el apoyo de los medios estadounidenses, y aunque aún no lo sepan, ellos también necesitan nuestro apoyo y nuestra experiencia para enfrentar el autoritarismo”.

Finalmente, el nuevo presidente cerró su discurso con un llamado a la unidad y a la acción compartida frente a los desafíos actuales:

“Defenderemos el derecho de los ciudadanos a estar informados, porque sin una prensa libre no hay democracia”.

Aunque lamentó no haber podido estar presente físicamente, Manigault aseguró que trabajará de forma virtual y presencial junto a los miembros de la organización.

“Estoy muy feliz de estar nuevamente en esta posición y espero trabajar con todos ustedes. Gracias por todo lo que hacen, y avancemos juntos para enfrentar este mundo sin precedentes en el que hoy nos encontramos”, finalizó.