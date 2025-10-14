Sesiones Sur Global: la conferencia en Lima que impulsa innovación desde América Latina

América Latina celebrará las Sesiones Sur Global el 16 y 17 de octubre en Lima. Fuente: Difusión.

América Latina celebrará las Sesiones Sur Global el 16 y 17 de octubre en Lima. Fuente: Difusión.

Bien se sabe que América Latina es una región llena de creatividad y diversidad. Sin embargo, muchas veces no existen los espacios necesarios para convertir esas ideas en acciones reales. En tiempos donde existen mayores desafíos, es fundamental pensar en futuros posibles desde lo que somos y conocemos como región.

Bajo esta premisa nace Sesiones Sur Global, una conferencia organizada por Sur Global, que se realizará el 16 y 17 de octubre en Lima. Este evento busca impulsar ideas que generen cambios reales, creadas desde nuestras propias experiencias, culturas y territorios.

TE RECOMENDAMOS SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Un espacio para compartir en América Latina

A diferencia de otras conferencias, la esencia de las Sesiones Sur Global recae en construir comunidades, organizaciones y territorios con soluciones pensadas desde nuestras propias realidades, culturas y sueños.

Y es que no solo se trata de asistir a charlas, sino también de crear, compartir y conectar desde la región. En esta oportunidad se unirán emprendedores, líderes sociales, consultores, diseñadores y creativos.

Temas centrales para Sesiones Sur Global

Con el objetivo de construir un futuro más justo y sostenible, el evento tomará en cuenta tres temas centrales que responde a la situación actual de América Latina:

Voces del Sur: Espacio para las historias, saberes y experiencias de quienes enfrentan día a día los grandes retos de nuestra región: comunidades indígenas, rurales, urbanas y también organizaciones y empresas que buscan generar impacto real desde lo local.

Espacio para las historias, saberes y experiencias de quienes enfrentan día a día los grandes retos de nuestra región: comunidades indígenas, rurales, urbanas y también organizaciones y empresas que buscan generar impacto real desde lo local. Impacto en Tiempo Real: Acciones para enfrentar desafíos urgentes como la crisis climática, la desigualdad y la precarización del trabajo.

Acciones para enfrentar desafíos urgentes como la crisis climática, la desigualdad y la precarización del trabajo. Diseñando el Futuro: Imaginar nuevas formas de colaboración entre personas, empresas y territorios, para construir modelos más justos, sostenibles y profundamente humanos para América Latina.

Aprender, cuestionar y construir futuros viables

El verdadero impacto de las Sesiones Sur Global es generar alianzas y proyectos concretos dentro de las comunidades, organizaciones y espacios locales.

El programa que ofrece no solo recae en charlas y talleres, sino también en mentorías personalizadas, experiencias interactivas y actividades prácticas. Por ello, todos los que participen no solo saldrán inspirados, sino también con herramientas reales para aplicar en sus propios contextos y contribuir a una transformación desde su propio espacio.

Las conferencias también serán transmitidas en línea de manera gratuita, como parte del compromiso de Sur Global por democratizar el acceso al conocimiento. Los interesados pueden registrarse en surglobal.io.