Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Sociedad

Municipalidad de Surco denuncia agresión con ladrillos y fierros a sus trabajadores desde casa donde vive la congresista María Acuña

La Municipalidad de Surco anunció acciones legales contra la empresa inmobiliaria propietaria del inmueble, por los delitos de violencia contra la autoridad y usurpación agravada.

Municipalidad de Surco denuncia agresión a sus trabajadores | Composición LR

La tarde del pasado 11 de octubre, la Municipalidad de Surco denunció que un grupo de sus trabajadores fue agredido mientras ejecutaba labores autorizadas de excavación en la urbanización Los Álamos. Según informó la comuna, los ataques provinieron desde la vivienda donde reside la congresista María Acuña, cuando el personal procedía a abrir una zanja destinada a la construcción de un muro en un espacio catalogado como público.

De acuerdo con el reporte municipal, los obreros fueron atacados con ladrillos, fierros y otros objetos lanzados desde el interior del inmueble, situación que obligó a suspender temporalmente los trabajos y a solicitar la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del equipo.

PUEDES VER: Denuncia penal contra alcalde por contratar al estudio de su amigo por S/97,5 millones

Trabajadores de la Municipalidad de Surco fueron agredidos con ladrillos y fierros, denuncia comuna

El subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, Raúl Ramos, detalló para La República este hecho. Según precisó, el grupo de trabajadores municipales fue agredido durante la realización de obras públicas en el parque 17, ubicado frente a la vivienda que pertenece a la inmobiliaria Los Alisos, en el que reside la congresista. Según Ramos, los obreros de la Subgerencia de Obras y Mantenimiento del Ornato, acompañados por personal técnico de catástrofes y áreas operativas de la comuna, realizaban las labores de manera regular, con la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, cuando comenzaron a ejecutar el trabajo, fueron interrumpidos por personal interno del inmueble, quienes, junto con sus abogados, "intentaron bloquear la labor municipal".

La situación escaló rápidamente cuando, de acuerdo al pronunciamiento de Ramos, los individuos dentro del inmueble no solo obstruyeron las acciones de los trabajadores, sino que también intentaron agredirlos físicamente. "Desde el tercer piso del edificio, lanzaron ladrillos y fierros hacia los trabajadores", detalló el funcionario. Ante este ataque, los obreros se vieron obligados a resguardarse para evitar daños. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.

PUEDES VER: Municipalidad de Surco inicia "recuperación" de parques de Los Álamos: vecinos denunciaron desalojo de sus propiedades legítimas

lr.pe

Municipalidad de Surco impondrá denuncia penal

A través de un comunicado en sus redes sociales, la municipalidad condenó “enérgicamente los actos de violencia” contra su personal y confirmó que su Procuraduría iniciará acciones legales contra la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL. La denuncia subraya un episodio de violencia y obstrucción que interfirió en el desarrollo de las obras públicas, poniendo en riesgo la seguridad del personal municipal.

"Hemos procedido a denunciar penalmente ante la Comisaría de Monterrico y el Ministerio Público por dichas acciones y por obstrucción de los trabajos del personal municipal a los que resulten responsables. Presentamos la denuncia a nivel de Fiscalía. Son acciones que obstaculizan la acción municipal y vulneran las normas. La identificacion de las personas que lanzaron los objetos ya está sujeta a investigacion", señaló Ramos.

