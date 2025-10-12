HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mujer que sobrevivió a incendio en Pamplona Alta revela que sufrió robo de pertenencias que logró rescatar del fuego: "Han entrado a robar"

Según comentó la madre de familia, sufrió el robo de sus pertenencias que había logrado rescatar del incendio en San Juan de Miraflores. Además, reveló que durante el siniestro, personas habrían ingresado a las viviendas afectadas para llevarse electrodomésticos, entre otros objetos.

La madre de familia denuncio ser víctima de robo de sus pertenencias que rescató tras incendio en Pamplona Alta.
La madre de familia denuncio ser víctima de robo de sus pertenencias que rescató tras incendio en Pamplona Alta. | Foto: composición LR/TikTok

Un voraz incendio azotó Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, el sábado 11 de octubre en horas de la tarde. La presencia de productos altamente inflamables dentro de las viviendas y la cercanía de las mismas propagó rápidamente el fuego, consumiendo cerca de 1000 m² de casas en el sector Virgen del Buen Pastor. Muchas familias lo perdieron todo, mientras que otras lograron rescatar algunas pertenencias antes de que sus hogares fueran consumidas por las llamas como frazadas, electrodomésticos y objetos personales.

Sin embargo, vecinos han reportado en redes sociales que fueron víctimas de robo tras el incendio en San Juan de Miraflores. Uno de los casos fue el de una madre de familia que, tras sobrevivir al feroz siniestro, denunció haber sido víctima de delincuentes.

Mujer sobrevive a incendio en SJM, pero le roban lo que logró salvar

Según contó la peruana afectada en un clip de Tiktok publicado en la cuenta @cliperkick, junto a sus demás familiares logró rescatar algunos electrodomésticos y cosas de valor de su hogar como un televisor. Sin embargo, luego de ponerse a buen recaudo y regresar por sus pertenencias, sufrió el robo de estos objetos y de otros que había logrado rescatar del incendio.

"Allá han estado todos juntitos (amontonados) y si nos movemos, porque ya nos hemos movido temprano por buscar (carpas) y se han llevado nuestra tele, se han llevado todo. Han entrado a robar a las casas", explicó la madre de familia.

Asimismo, solicitó el apoyo de los peruanos para los damnificados, especialmente con frazadas, sábanas y otros artículos que les ayuden a protegerse del frío durante las noches. Además, se requiere de donación de alimentos no perecibles para las familias que lo han perdido todo.

"Somos siete. Ahorita (necesitamos) colchas y unas carpas. No tenemos (nada de eso)", comentó angustiada.

Madre de familia que perdió su casa tras incendio en Pamplona Alta pide apoyo para reconstruir sus viviendas: "Pienso que es un mal sueño"

Incendio en Pamplona Alta, últimas noticias: cerca de 250 damnificados tras siniestro en San Juan de Miraflores

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Acribillan a juez de Paz dentro de su despacho en Chicama por "cumplir la ley" según primeras investigaciones policiales

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Rafael López Aliaga dejaría la alcaldía de Lima sin cumplir 25 promesas de su plan de gobierno municipal

Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: consulta quiénes ingresaron y puntajes oficiales de Medicina este 12 de octubre

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

