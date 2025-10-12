Mujer que sobrevivió a incendio en Pamplona Alta revela que sufrió robo de pertenencias que logró rescatar del fuego: "Han entrado a robar"
Según comentó la madre de familia, sufrió el robo de sus pertenencias que había logrado rescatar del incendio en San Juan de Miraflores. Además, reveló que durante el siniestro, personas habrían ingresado a las viviendas afectadas para llevarse electrodomésticos, entre otros objetos.
Un voraz incendio azotó Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, el sábado 11 de octubre en horas de la tarde. La presencia de productos altamente inflamables dentro de las viviendas y la cercanía de las mismas propagó rápidamente el fuego, consumiendo cerca de 1000 m² de casas en el sector Virgen del Buen Pastor. Muchas familias lo perdieron todo, mientras que otras lograron rescatar algunas pertenencias antes de que sus hogares fueran consumidas por las llamas como frazadas, electrodomésticos y objetos personales.
Sin embargo, vecinos han reportado en redes sociales que fueron víctimas de robo tras el incendio en San Juan de Miraflores. Uno de los casos fue el de una madre de familia que, tras sobrevivir al feroz siniestro, denunció haber sido víctima de delincuentes.
Mujer sobrevive a incendio en SJM, pero le roban lo que logró salvar
Según contó la peruana afectada en un clip de Tiktok publicado en la cuenta @cliperkick, junto a sus demás familiares logró rescatar algunos electrodomésticos y cosas de valor de su hogar como un televisor. Sin embargo, luego de ponerse a buen recaudo y regresar por sus pertenencias, sufrió el robo de estos objetos y de otros que había logrado rescatar del incendio.
"Allá han estado todos juntitos (amontonados) y si nos movemos, porque ya nos hemos movido temprano por buscar (carpas) y se han llevado nuestra tele, se han llevado todo. Han entrado a robar a las casas", explicó la madre de familia.
Asimismo, solicitó el apoyo de los peruanos para los damnificados, especialmente con frazadas, sábanas y otros artículos que les ayuden a protegerse del frío durante las noches. Además, se requiere de donación de alimentos no perecibles para las familias que lo han perdido todo.
"Somos siete. Ahorita (necesitamos) colchas y unas carpas. No tenemos (nada de eso)", comentó angustiada.