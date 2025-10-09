Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Este evento es parte del Proyecto de Justicia de Paz Escolar, que busca proteger los derechos de los niños. Fuente: Difusión.

La labor de los Jueces de Paz Escolares de la Institución Educativa N.° 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” continúa creciendo con fuerza y resultados concretos. Este grupo de jóvenes, guiados por la jueza del Juzgado de Familia de Hualgayoc – Bambamarca, Fanny Torres Villavicencio, y su equipo jurisdiccional, se prepara para realizar una gran feria social y comunitaria el viernes 14 de noviembre, que busca acercar la justicia y los servicios sociales a las familias bambamarquinas.

Durante la feria, los padres de familia tendrán la oportunidad de acceder gratuitamente a servicios de orientación y atención en temas de demanda de alimentos, filiación extramatrimonial, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como otros trámites y asesorías legales. Esta jornada contará con la participación activa de los aliados estratégicos que acompañan el proyecto, entre ellos instituciones públicas y profesionales especializados en temas de justicia, salud y bienestar social.

La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de Justicia de Paz Escolar, impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Estado de Vulnerabilidad y Justicia Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que busca garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos y protegidos, fortaleciendo a la vez el vínculo entre escuela, familia y justicia.

La Institución Educativa N.° 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” organiza el 14 de noviembre una feria social que acercará justicia y servicios. Fuente: Difusión.

La jueza Fanny Torres resaltó que esta feria representa un paso más en el trabajo sostenido que se desarrolla cada viernes con los jueces escolares y su comunidad educativa. “Queremos que los padres conozcan, se informen y hagan valer los derechos de sus hijos. La justicia debe estar cerca de las familias, y este es un ejemplo de cómo podemos lograrlo desde la escuela”, destacó la magistrada.

Como parte complementaria de esta labor, los estudiantes también vienen trabajando en un proyecto de reciclaje y reaprovechamiento de materiales como plástico, papel, llantas y botellas, promoviendo el cuidado del medioambiente. Este esfuerzo no solo fomenta la conciencia ecológica, sino que además busca generar una fuente de ingreso económico para los propios estudiantes y sus familias, demostrando que la educación, la creatividad y la justicia pueden transformar realidades.

Con esta feria, la justicia escolar en Bambamarca consolida su rol como un espacio de formación, inclusión y transformación social, en el que los valores, la empatía y la acción comunitaria se unen para construir un futuro más justo y solidario.