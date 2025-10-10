Sutep sobre vacancia de Dina Boluarte: “Nuevo Gobierno debe atender demandas de los maestros”

Tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, hizo un llamado al Congreso y al nuevo Gobierno interino a atender las demandas del magisterio como son la aprobación de la nueva ley que incrementa las pensiones de los maestros, el pago de bonos atrasados y el incremento de las remuneraciones de los docentes en actividad..

Asimismo, Castro hizo un llamado para articular la ejecución de un programa elemental que sea planteado a los partidos políticos para que incluyan estos temas en sus agendas y lo asuman como un compromiso.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“De lo contrario, el Sutep estará al frente para exigir su cumplimiento porque lo que queremos son cambios reales”.

Hay que precisar, que la expresidenta Boluarte observó la ley que buscaba una pensión mínima de S/3.300 para los maestros jubilados lo que generó malestar, pues son más de 162.000 maestros se verás perjudicados. Actualmente reciben un promedio de S/650.

Entre otras demandas del sindicato es el aumento del presupuesto destinado al sector Educación, que este año alcanzó el 5.1 % del PBI, aunque solo se habría ejecutado el 60 % a la fecha.

De igual manera, se necesita inversión en infraestructura, material didáctico, mobiliario.

Congresistas y "lavado de cara"

Con respecto a la vacancia de Boluarte el secretario general del Sutep señaló que no debe ser “una lavada de cara” del Congreso y de las fuerzas políticas que avalaron el régimen.

“Lo que estás pretendiendo es lavarse la cara para aparecer en el proceso electoral como los que apostaron por la democracia, los trabajadores y las necesidades más sentidas de la población, cuando en realidad lo que no quieren es correr la suerte de Dina Boluarte en términos de rechazo y repudio popular”.