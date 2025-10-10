HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Sutep sobre vacancia de Dina Boluarte: “Nuevo Gobierno debe atender demandas de los maestros”

Entre las demandas del Sutep está la aprobación de la nueva ley que incrementa las pensiones de los maestros y el incremento de las remuneraciones de los docentes en actividad. De lo contrario, tomarán medidas radicales.

Sutep pide mayor presupuesto para sector educación.
Sutep pide mayor presupuesto para sector educación. | Minedu

Tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, hizo un llamado al Congreso y al nuevo Gobierno interino a atender las demandas del magisterio como son la aprobación de la nueva ley que incrementa las pensiones de los maestros, el pago de bonos atrasados y el incremento de las remuneraciones de los docentes en actividad..

Asimismo, Castro hizo un llamado para articular la ejecución de un programa elemental que sea planteado a los partidos políticos para que incluyan estos temas en sus agendas y lo asuman como un compromiso.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

lr.pe

“De lo contrario, el Sutep estará al frente para exigir su cumplimiento porque lo que queremos son cambios reales”.

Hay que precisar, que la expresidenta Boluarte observó la ley que buscaba una pensión mínima de S/3.300 para los maestros jubilados lo que generó malestar, pues son más de 162.000 maestros se verás perjudicados. Actualmente reciben un promedio de S/650.

Entre otras demandas del sindicato es el aumento del presupuesto destinado al sector Educación, que este año alcanzó el 5.1 % del PBI, aunque solo se habría ejecutado el 60 % a la fecha.

De igual manera, se necesita inversión en infraestructura, material didáctico, mobiliario.

Congresistas y "lavado de cara"

Con respecto a la vacancia de Boluarte el secretario general del Sutep señaló que no debe ser “una lavada de cara” del Congreso y de las fuerzas políticas que avalaron el régimen.

“Lo que estás pretendiendo es lavarse la cara para aparecer en el proceso electoral como los que apostaron por la democracia, los trabajadores y las necesidades más sentidas de la población, cuando en realidad lo que no quieren es correr la suerte de Dina Boluarte en términos de rechazo y repudio popular”.

Notas relacionadas
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

LEER MÁS
Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Habla vendedor de cerveza que fue baleado durante concierto de Agua Marina: "Volví a nacer"

Habla vendedor de cerveza que fue baleado durante concierto de Agua Marina: "Volví a nacer"

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso

¿Habrá paro nacional este 10 de octubre? Gremios divididos tras no ser recibidos en reunión en el Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Sociedad

“Pequeño J”: Ordenan la captura internacional de su tío (a) “Chuman”

Agua Marina sufre atentado EN VIVO: hermanos Quiroga fuera de peligro tras balacera durante concierto en Chorrillos

Cae parte del techo de comisaría de Surquillo y tres efectivos policiales resultan heridos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025