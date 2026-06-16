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Economía

Precio del dólar hoy, martes 16 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 16 de junio de 2026
Precio del dólar hoy, martes 16 de junio de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 16 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este martes, 16 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576
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