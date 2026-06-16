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Mónica Sánchez volvió a encender el debate político en redes sociales tras responder con firmeza al periodista Aldo Mariátegui, quien le sugirió abandonar el Perú ante la posibilidad de que Keiko asuma la Presidencia luego de la segunda vuelta electoral de 2026. La actriz no dejó pasar el comentario y lanzó una contundente réplica que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

La exactriz de 'Al fondo hay sitio' ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por un eventual retorno del fujimorismo al poder, recordando los cuestionamientos al régimen dictatorial de Alberto Fujimori y las consecuencias que, según considera, podría traer una gestión liderada por la lideresa de Fuerza Popular.

Mónica Sánchez responde fuerte y claro a Aldo Mariátegui.

Mónica Sánchez responde con todo a críticas de Aldo Mariátegui

Lejos de quedarse callada, Mónica Sánchez utilizó su cuenta de 'X' para responder directamente a Aldo Mariátegui luego de que este la volviera a mencionar al referirse a un eventual triunfo electoral de Keiko Fujimori. La actriz rechazó las afirmaciones del periodista y cuestionó que sus comentarios estuvieran basados en información que calificó como falsa.

"Alditus llevas años nombrándome. Ya cálmate, ¿no?", escribió la artista peruana en una de sus publicaciones, dejando en evidencia su molestia por las constantes referencias que la figura de Willax suele hacer sobre ella y sus posiciones políticas.

Asimismo, negó haber manifestado alguna vez su intención de abandonar el país en caso de que la hija de Alberto Fujimori llegue al poder. "Qué ingenuidad basar tus opiniones en memes falsos ¿o es que el delirio es lo tuyo?", agregó la recordada actriz, desestimando la versión difundida por el comunicador.

Con estas declaraciones, la intérprete dejó en claro que, si bien mantiene una postura crítica frente al fujimorismo, nunca ha planteado públicamente abandonar el Perú por motivos políticos.

¿Qué había dicho Aldo Mariátegui sobre Mónica Sánchez?

Las recientes declaraciones de la artista nacional surgieron luego de que Aldo Mariátegui la mencionara tanto en una columna de opinión como en su programa de Willax al comentar el escenario político tras las Elecciones 2026 y una eventual llegada de Keiko Fujimori al poder.

En una de sus columnas publicadas en un conocido diario local, el periodista cuestionó a las figuras del espectáculo que se han mostrado críticas del fujimorismo. “¿Tal como han prometido, las dizque actrices Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Mayra Couto se irán del Perú antes del 28 de julio o se resignarán a ver jurar a Keiko (...)?”, escribió.

Semanas antes, Mariátegui también se había referido a la recordada Charito durante una emisión de su programa 'Yo Caviar'. En aquella oportunidad, aseguró que la actriz dejaría el país si Keiko Fujimori ganaba las elecciones y lanzó comentarios irónicos sobre sus posiciones políticas.

“Lo anecdótico de esto es que la artista Mónica Sánchez señala que se va del país si gana Keiko Fujimori. Que se vaya a Cuba, pues, si es tan ‘roja’ y le gusta tanto la izquierda. Que se vaya a Cuba, Nicaragua o Venezuela. Que no venga a Madrid, ya suficientes caviares y ‘rojos’ hay aquí”, manifestó el comunicador.