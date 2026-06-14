Portugal vs RD Congo: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el grupo K del Mundial 2026
Europeos y africanos se verán las caras en el NRG Stadium de Texas en el duelo por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
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Portugal afrontará su primer partido por la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo enfrentará a RD Congo este miércoles 17 de junio, desde las 12.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el NRG Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.
El conjunto europeo busca superar lo hecho en el Mundial pasado, cuando quedó eliminado en los cuartos de final del torneo. En el caso de RD Congo, será su segunda participación en el certamen mundialista y buscará dar la sorpresa ante uno de los candidatos a avanzar de fase.
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¿Cuándo juega Portugal vs RD Congo?
El partido Portugal vs RD Congo se jugará el miércoles 17 de junio en el NRG Stadium (Texas, Estados Unidos).
¿A qué hora juega Portugal vs RD Congo?
Este duelo, por la primera jornada del Mundial 2026, arrancará desde las 12.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, esta es la guía de horarios que debes tener en cuenta.
- México: 11.00 a. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 12.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 2.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
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¿En qué canal ver Portugal vs RD Congo?
El partido entre Portugal y RD Congo se podrá seguir a través de DirecTV para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.
Pronósticos para Portugal vs RD Congo
Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Portugal sobre RD Congo.
- Betsson: gana Portugal (1,31), empate (5,15), gana RD Congo (12,50)
- Betano: gana Portugal (1,32), empate (5,60), gana RD Congo (11,25)
- Bet365: gana Portugal (1,29), empate (5,75), gana RD Congo (10,00)
- 1XBet: gana Portugal (1,33), empate (5,59), gana RD Congo (10,40)
- Caliente: gana Portugal (1,29), empate (5,60), gana RD Congo (12,00)
- Doradobet: gana Portugal (1,30), empate (5,75), gana RD Congo (11,50).