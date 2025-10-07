HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Condenan a suboficial PNP que integraba banda de extorsionadores en Lima vinculada al Tren de Aragua: disuadía víctimas para que paguen

La Fiscalía Superior confirmó la sentencia de siete años y medio de prisión contra el policía Paul Galarza y el pago de S/4.000 de reparación civil a favor del agraviado.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la Fiscalía de la Nación confirmó, este martes 7 de octubre, la condena contra un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), el agente Paul Galarza, tras comprobarse su participación en una banda criminal dedicada a la extorsión en Lima. El sentenciado cumplirá siete años y seis meses de prisión efectiva, además de ser inhabilitado para ejercer la función pública por el mismo periodo.

Según las investigaciones, el agente policial, que trabajaba en la comisaría de Barboncito, en San Martín de Porres, aprovechaba su cargo para disuadir a las víctimas que acudían a denunciar casos de extorsión, convenciéndolas de pagar las sumas exigidas por los delincuentes en lugar de seguir los canales legales.

Fiscalía logra 7 años se prisión para oficial pnp que integraba banda de extorsionadores.

Fiscalía logra 7 años se prisión para oficial pnp que integraba banda de extorsionadores.

lr.pe

Manipulaba a las víctimas cuando denunciaban para favorecer a extorsionadores

De acuerdo con el Ministerio Público, Galarza tenía un rol clave dentro de la red delictiva. Cuando los agraviados llegaban a la comisaría a reportar amenazas o intentos de extorsión, el suboficial les aseguraba que “era mejor pagar”, ya que, según él, las amenazas provenían de integrantes del Tren de Aragua, lo que generaba temor y desconfianza en las autoridades.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una víctima que relató cómo el policía lo disuadió de formalizar su denuncia, diciéndole que debía entregar el dinero para “que lo dejen tranquilo”. Esta actuación favoreció a los extorsionadores y obstaculizó la intervención de las autoridades competentes, indica el comunicado.

lr.pe

Cumplirá prisión en Lurigancho

La sentencia condenatoria por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa fue impuesta inicialmente en enero de 2025 por la Séptima Fiscalía Penal Corporativa de Lima. Sin embargo, la defensa de Galarza apeló el fallo, buscando su absolución.

En segunda instancia, la fiscal adjunta superior Luz Isabel Liberato Conde sustentó la acusación del Ministerio Público con pericias, testimonios, documentos y pruebas materiales que demostraron la participación directa del suboficial en los hechos delictivos. Tras la revisión del caso, la Séptima Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María confirmó la condena.

Actualmente, Paul Galarza se encuentra recluido en el penal de Lurigancho, donde cumplirá su pena. Además, deberá pagar S/4.000 de reparación civil a favor del agraviado.

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
