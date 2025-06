Rosa María Palacios se pronunció sobre la muerte de José Miguel Castro, conocido como 'Budián', quien fue hallado sin vida en su domicilio. Castro, exgerente municipal de Lima, era aspirante a colaborador eficaz en el caso de los presuntos aportes ilegales que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS habrían entregado a la campaña de Susana Villarán.

"Vamos a la noticia que nos tuvo ayer todo el día en la búsqueda de la información: ¿suicidio o muerte? Muere José Miguel Castro. José Miguel Castro, colaborador eficaz del caso Susana Villarán, es hallado muerto. Eso es lo que sabemos hasta ahora, pero, obviamente, la discusión que se armó es: ¿lo mataron por lo que sabía o se quitó la vida porque no encontraba una salida a lo que sabía?

Lo primero que se conoció ayer y circuló rápidamente en redes fue el parte policial. Un sereno y dos agentes de la Policía ingresaron al domicilio y encontraron el cadáver.

El documento de la PNP lo tenemos, por favor. Es un documento que está escrito en un lenguaje policial, pero lo que dice con claridad es que José Miguel Castro fue encontrado por su padre, Julio Castro Gómez, médico conocido y representante del Partido Socialista.

El señor, dirigente sindical, vivía con su hijo en dos ambientes conexos, aledaños. Dice que se despidió de su hijo a las 10 de la noche, se fue a dormir y, como a la 1 de la mañana, no escuchó nada. Ayer en la mañana se levantó aproximadamente a las 10, ingresó al área donde estaba su hijo, lo estuvo buscando, le pareció que estaba dentro del baño; aparentemente forzó la puerta del baño porque estaba cerrada y ahí lo encontró.

Llamó inmediatamente a la Policía y al serenazgo. El sereno y los policías han descrito en estos documentos lo que vieron: vieron a un hombre echado en decúbito dorsal, en el piso, en un charco de sangre, con dos cuchillos, uno de cocina y otro de mantequilla.

La puerta estaba manipulada y, de inmediato, aseguraron toda la escena a la espera del fiscal y la Policía especializada, que llegaron para el levantamiento del cadáver", sentenció.

Asimismo, Rosa María Palacios analizó la situación política y judicial de Martín Vizcarra y cuestionó las decisiones del Congreso que, según ella, lo han convertido en una figura victimizada ante la opinión pública.

"¿Qué va a pasar con Vizcarra después? Esa es una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho. Bueno, primero le impusieron algunas restricciones, ¿no? El juez le dijo: "No se acerque a las embajadas, no hable con funcionarios diplomáticos, no puede salir del país, tiene impedimento de salida", algunas restricciones que no van a impedir que siga haciendo campaña, para ira de sus adversarios.

Como yo decía el fin de semana en una columna, son ellos los que inventaron a la víctima Martín Vizcarra. ¿Quién lo convierte en víctima? El Congreso. O sea, ¿a qué peruano lo inhabilitan tres veces? Al Congreso.

Y él ha tenido un discurso muy potente y muy efectivo. Lo hemos tenido acá: el discurso de la víctima frente a un Congreso detestado por el 95 % de la población, que ve que la candidatura de Vizcarra ya tiene 15 % de arraigo y que puede crecer.

Además, le ofrece un indulto a quién: a Pedro Castillo, que tiene otro tanto de popularidad, porque es otra víctima. Casi el 60 % del país cree que a Pedro Castillo le dieron un golpe de Estado. Ahí están las encuestas, ahí está la opinión de la gente", sostuvo.