Cusco: Fiscalía inicia investigación contra mujer por discriminación a vigilante tras ser captada insultándolo

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco ha iniciado una investigación preliminar contra la ciudadana Fiorella Elisa Ras Viani por presuntos actos de discriminación. La decisión fue tomada de oficio tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a la mujer agrediendo, insultando y escupiendo a un vigilante en una discoteca de la ciudad.

El fiscal provincial Eduardo Alatrista Aguilar ha tomado esta medida al conocer las diversas publicaciones que evidencian la conducta agresiva de Ras Viani, quien, en estado de ebriedad, insultó y escupió al agente de seguridad de un establecimiento comercial en el centro de Cusco. Este incidente ocurrió el 21 de abril y ha generado una fuerte reacción en la opinión pública.

Inician investigación contra ciudadana por actos de discriminación

El Ministerio Público ha manifestado su firme postura en contra de cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas. La fiscalía ha dispuesto que un fiscal adjunto se encargue de las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales de la acusada.

Investigación de la Fiscalía

La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura también ha presentado una denuncia formal por el delito de discriminación, lo que ha llevado al Ministerio Público a rechazar cualquier forma de violencia y discriminación que afecte la cohesión social en un país con una rica diversidad cultural y étnica.

Mujer insultó, escupió y agredió a vigilante en Cusco

El video que se volvió viral muestra a Fiorella Elisa Ras Viani en un estado de alteración, insultando al vigilante con términos despectivos, escupiéndolo y golpeando un vehículo cercano. Este comportamiento ha suscitado una ola de indignación en las redes sociales, reflejando una problemática de discriminación y violencia que persiste en la sociedad peruana hasta la fecha.

"Asqueroso ch*lo", "Asqueroso indio", se le escucha decir en repetidas ocasiones a la mujer. Sin importar la presencia de varias personas en los alrededores de esta discoteca, la mujer se volvió a acercar al hombre para insultarlo, mientras él le decía que se alejara. "No me agarres, no me interesa", le dice el hombre a la ofuscada mujer, quien le responde y le reclama: "Te agarro y te toco huev*n. Asqueroso".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.