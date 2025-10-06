Cobros indebidos en la UNFV: Contraloría identifica facultades que recibieron pagos adicionales por títulos profesionales
La CGR notificó a la rectora para que tome medidas correctivas, ya que estos cobros ilegítimos contradicen la Ley Universitaria y regulaciones de la SUNEDU.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) realizó cobros extra no autorizados a estudiantes de pregrado que gestionaban su título profesional. Estas irregularidades se presentaron en las facultades de Ingeniería Civil, Odontología, Derecho y Ciencias Políticas, así como en Ciencias Financieras y Contables (Contabilidad).
Los cobros extras alcanzaron hasta S/. 420 en algunas facultades, según el reporte oficial. Estas tasas extra no están previstas en el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la universidad, y por lo tanto son ilegítimas.
Facultades que cobraron montos adicionales
|Facultad / carrera
|Cobro adicional detectado
|Monto total pagado por estudiante
|Monto que debería ser (según TUPA)
|Ingeniería Civil / Odontología
|S/. 420 extra
|S/. 820,90
|S/. 400,90
|Derecho y Ciencias Políticas
|S/. 200 extra
|S/. 600,90
|S/. 400,90
|Ciencias Financieras y Contables
|S/. 59,30 extra
|S/. 460,20
|S/. 400,90
En algunos casos, los estudiantes estuvieron pagando más del doble del monto estipulado. Los conceptos con los que justificaban esos cobros adicionales incluían:
- Asesoría de plan de tesis
- Derecho de asesoría de tesis
- Constancia de ingreso
- Constancia de egresado
- Legalización de acta
- Confección del diploma de título
- Otros trámites similares
Pero, según la normativa interna, algunas de esas tasas solo deberían aplicarse (o estar permitidas) en contextos muy específicos (por ejemplo, para segunda especialidad, no para un trámite de pregrado).
Hallazgo de la Contraloría: ¿qué dice la normativa?
La Contraloría estima que cerca de 662 egresados realizaron estos pagos indebidos entre el 3 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025. La Ley Universitaria y regulaciones de la SUNEDU dicen que el estudiante tiene derecho a que el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de la tesis no conlleven costos adicionales (o al menos que estén regulados) cuando es un trámite del título profesional de pregrado.
La Contraloría considera que los cobros extras detectados contradicen ese principio. Además, se notificó a la rectora de la UNFV para que adopte medidas correctivas y regularice los cobros según la normativa vigente.
