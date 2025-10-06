HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Sociedad

Cobros indebidos en la UNFV: Contraloría identifica facultades que recibieron pagos adicionales por títulos profesionales

La CGR notificó a la rectora para que tome medidas correctivas, ya que estos cobros ilegítimos contradicen la Ley Universitaria y regulaciones de la SUNEDU.

La Contraloría General de la República detectó cobros no autorizados en la Universidad Nacional Federico Villarreal, afectando a egresados que gestionan su título profesional.
La Contraloría General de la República detectó cobros no autorizados en la Universidad Nacional Federico Villarreal, afectando a egresados que gestionan su título profesional. | CGR

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) realizó cobros extra no autorizados a estudiantes de pregrado que gestionaban su título profesional. Estas irregularidades se presentaron en las facultades de Ingeniería Civil, Odontología, Derecho y Ciencias Políticas, así como en Ciencias Financieras y Contables (Contabilidad).

Los cobros extras alcanzaron hasta S/. 420 en algunas facultades, según el reporte oficial. Estas tasas extra no están previstas en el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) de la universidad, y por lo tanto son ilegítimas.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Balean bus de la empresa Santa Catalina en SJL: chofer resulta gravemente herido tras ataque

lr.pe

Facultades que cobraron montos adicionales

Facultad / carreraCobro adicional detectadoMonto total pagado por estudianteMonto que debería ser (según TUPA)
Ingeniería Civil / OdontologíaS/. 420 extraS/. 820,90S/. 400,90
Derecho y Ciencias PolíticasS/. 200 extraS/. 600,90S/. 400,90
Ciencias Financieras y ContablesS/. 59,30 extraS/. 460,20S/. 400,90

En algunos casos, los estudiantes estuvieron pagando más del doble del monto estipulado. Los conceptos con los que justificaban esos cobros adicionales incluían:

  • Asesoría de plan de tesis
  • Derecho de asesoría de tesis
  • Constancia de ingreso
  • Constancia de egresado
  • Legalización de acta
  • Confección del diploma de título
  • Otros trámites similares

Pero, según la normativa interna, algunas de esas tasas solo deberían aplicarse (o estar permitidas) en contextos muy específicos (por ejemplo, para segunda especialidad, no para un trámite de pregrado).

PUEDES VER: Delincuentes dejan réplica de granada y mensaje extorsivo en bus de transporte público en pleno paro en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Hallazgo de la Contraloría: ¿qué dice la normativa?

La Contraloría estima que cerca de 662 egresados realizaron estos pagos indebidos entre el 3 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025. La Ley Universitaria y regulaciones de la SUNEDU dicen que el estudiante tiene derecho a que el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de la tesis no conlleven costos adicionales (o al menos que estén regulados) cuando es un trámite del título profesional de pregrado.

La Contraloría considera que los cobros extras detectados contradicen ese principio. Además, se notificó a la rectora de la UNFV para que adopte medidas correctivas y regularice los cobros según la normativa vigente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 6 de octubre: alimentadores Trapiche y Puente Piedra suspenden sus servicios por manifestantes en Panamericana Norte y Los Olivos

Paro de transportistas del 6 de octubre: alimentadores Trapiche y Puente Piedra suspenden sus servicios por manifestantes en Panamericana Norte y Los Olivos

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

LEER MÁS
Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas y agrede a transportista: “Me denuncian, no tengo miedo”

Policía vandaliza bus de la empresa Huáscar durante paro de transportistas y agrede a transportista: “Me denuncian, no tengo miedo”

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre? La postura de los gremios tras asegurar estar "hartos" de los asesinatos

LEER MÁS
Paro de transportistas del 6 de octubre: Alimentadores de Naranjal y Bertello en Los Olivos retoman su servicio en horas de la tarde

Paro de transportistas del 6 de octubre: Alimentadores de Naranjal y Bertello en Los Olivos retoman su servicio en horas de la tarde

LEER MÁS
Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades: "No me enseñó su carnet"

Liberan a chofer que fue detenido por cobrar pasaje a mujer policía y denuncia irregularidades: "No me enseñó su carnet"

LEER MÁS
Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

LEER MÁS
Ganador de La Tinka del 5 de octubre: la jugada que le hizo llevarse 6 millones de soles

Ganador de La Tinka del 5 de octubre: la jugada que le hizo llevarse 6 millones de soles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025