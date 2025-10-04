Feriado 8 de octubre en Perú: ¿qué sucedió y a qué héroe histórico se conmemora a nivel nacional cada año?

El 8 de octubre es una fecha de gran significado en Perú, ya que se conmemora el Combate de Angamos, acontecimiento histórico ocurrido en 1879 durante la Guerra del Pacífico. A nivel nacional, se rinde homenaje al Gran Almirante Miguel Grau Seminario, considerado el Héroe Nacional del Perú, quien entregó su vida en defensa de la patria mientras comandaba el monitor Huáscar.

Este feriado busca recordar su valentía, honor y espíritu de sacrificio, valores que simbolizan el amor por el país y que siguen inspirando a generaciones de peruanos. Por ello, en esta fecha se realizan diversas actividades oficiales para rendir honores a su figura y valiente acto de amor por el Perú.

¿Qué pasó el 8 de octubre de 1879 y por qué se conmemora a Miguel Grau?

El Combate de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879, fue uno de los enfrentamientos navales más importantes de la Guerra del Pacífico (1879-1883), conflicto que enfrentó al Perú y Bolivia contra Chile. La batalla se desarrolló frente a las costas de la localidad de Punta Angamos, en el norte de Chile, y tuvo como protagonista principal al Gran Almirante Miguel Grau Seminario, comandante del monitor peruano Huáscar.

Durante varios meses, el Huáscar había logrado burlar al bloqueo chileno, realizando acciones valientes que protegieron las costas peruanas y afectaron las operaciones del enemigo. Sin embargo, el 8 de octubre, el navío peruano fue finalmente interceptado por dos poderosos blindados chilenos, el Cochrane y el Blanco Encalada. A pesar de la desventaja numérica y tecnológica, Grau decidió enfrentarlos con coraje. En medio del combate, un proyectil impactó la torre de mando del Huáscar, causando la muerte de Miguel Grau y varios de sus oficiales.

Tras la caída del Huáscar, el buque fue capturado por la marina chilena, marcando un punto de inflexión en la guerra marítima. Sin embargo, la heroica actuación de Grau dejó un legado imborrable: su valentía, humanidad y sentido del deber lo convirtieron en un símbolo del honor naval peruano y en uno de los personajes más admirados de la historia del país.

Feriado del 8 de octubre: ¿dónde nació Miguel Grau Seminario?

Miguel Grau Seminario nació el 27 de julio de 1834 en Piura, Perú, y es recordado como uno de los más grandes héroes nacionales del país. Desde joven mostró vocación por el mar, ingresando a la Marina de Guerra del Perú a los 9 años como guardiamarina. A lo largo de su carrera naval, destacó por su disciplina, valentía y profundo sentido del honor. Durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), Grau comandó el monitor Huáscar, protagonizando notables acciones en defensa del territorio peruano. Su liderazgo y humanidad, evidenciados al rescatar y enviar cartas de condolencia a las familias de sus enemigos caídos, le valieron el título de 'El Caballero de los Mares'.

