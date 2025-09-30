Inicia el mes de octubre y con ello el inicio de nuevos feriados y días no laborables que pueden aplicar a nivel nacional. Es por ello que los trabajadores del sector público y privado están muy expectantes sobre cuál será la próxima fecha para tomar un merecido descanso.

En esa línea, el mes de octubre tendrá un día feriado que aplicará a nivel nacional y que podrá ser disfrutado, esto según lo indica el calendario oficial emitido por el Gobierno.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Perú tendrá este próximo feriado en octubre de 2025

El próximo feriado que los trabajadores del sector público y privado podrán descansar y disfrutar es el 8 de octubre, que para el año 2025, caerá el miércoles, mitad de semana. Así se establece en el calendario oficial emitido por el Gobierno. Asimismo, se precisa que, durante el mes de octubre, solo se tendrá un feriado nacional.

Feriado del 8 de octubre en Perú: ¿qué se celebra?

Cada 8 de octubre el Perú conmemora el Combate de Angamos, una de las batallas más recordadas de la Guerra del Pacífico. En 1879, en las aguas frente a Punta Angamos, se enfrentaron las fuerzas navales de Perú y Chile. Durante este combate, el monitor peruano Huáscar, comandado por el contralmirante Miguel Grau Seminario, fue rodeado y capturado tras una intensa resistencia.

Grau perdió la vida en acción, pero su valentía y liderazgo lo convirtieron en el máximo héroe naval del país, reconocido como el “Caballero de los Mares”. Esta fecha es feriado a nivel nacional en honor a su sacrificio y al legado de honor, patriotismo y entrega que dejó a las futuras generaciones de peruanos.

Calendario oficial de feriados en Perú