HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre     
Sociedad

Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica

El calendario oficial dispone un día feriado que podrá ser disfrutados por los trabajadores públicos y privados a nivel nacional. En esta fecha se conmemora la valentía de un héroe peruano que dio su vida en defensa del Perú.

Peruanos disfrutarán el 8 de octubre de un feriado a nivel nacional.
Peruanos disfrutarán el 8 de octubre de un feriado a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

Inicia el mes de octubre y con ello el inicio de nuevos feriados y días no laborables que pueden aplicar a nivel nacional. Es por ello que los trabajadores del sector público y privado están muy expectantes sobre cuál será la próxima fecha para tomar un merecido descanso.

En esa línea, el mes de octubre tendrá un día feriado que aplicará a nivel nacional y que podrá ser disfrutado, esto según lo indica el calendario oficial emitido por el Gobierno.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

lr.pe

Perú tendrá este próximo feriado en octubre de 2025

El próximo feriado que los trabajadores del sector público y privado podrán descansar y disfrutar es el 8 de octubre, que para el año 2025, caerá el miércoles, mitad de semana. Así se establece en el calendario oficial emitido por el Gobierno. Asimismo, se precisa que, durante el mes de octubre, solo se tendrá un feriado nacional.

Feriado del 8 de octubre en Perú: ¿qué se celebra?

Cada 8 de octubre el Perú conmemora el Combate de Angamos, una de las batallas más recordadas de la Guerra del Pacífico. En 1879, en las aguas frente a Punta Angamos, se enfrentaron las fuerzas navales de Perú y Chile. Durante este combate, el monitor peruano Huáscar, comandado por el contralmirante Miguel Grau Seminario, fue rodeado y capturado tras una intensa resistencia.

Grau perdió la vida en acción, pero su valentía y liderazgo lo convirtieron en el máximo héroe naval del país, reconocido como el “Caballero de los Mares”. Esta fecha es feriado a nivel nacional en honor a su sacrificio y al legado de honor, patriotismo y entrega que dejó a las futuras generaciones de peruanos.

Calendario oficial de feriados en Perú

  • Sábado 1 de noviembre – Día de Todos los Santos: Fecha religiosa cristiana en honor a todos los santos y mártires.
  • Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción: Dogma católico que celebra la concepción sin pecado de la Virgen María.
  • Martes 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho: Última gran batalla que selló la independencia de América del Sur, en 1824.
  • Jueves 25 de diciembre – Navidad: Celebración del nacimiento de Jesús, fecha clave en el calendario cristiano.
Notas relacionadas
Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

LEER MÁS
¿Habrá feriado el 27 de septiembre de 2025? Solo esta región del Perú lo celebra, según decreto oficial

¿Habrá feriado el 27 de septiembre de 2025? Solo esta región del Perú lo celebra, según decreto oficial

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

Municipalidad de Lima criminaliza protestas de la generación Z y ofrece recompensa por manifestantes: "El que la hace, la paga"

LEER MÁS
Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

Paro de transportistas este 2 de octubre: las líneas de transporte que acatarán medida y no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

Transportistas convocan nuevo paro el 2 de octubre: "Estamos cansados de que el Gobierno no haga nada"

LEER MÁS
Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

Menores con VIH en la Amazonía luchan por vivir ante falta de tratamiento adecuado y educación sexual

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos este 30 de septiembre: conoce las zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sporting Cristal goleó a Ayacucho FC y volvió a ganar luego de 4 partidos en la Liga 1 2025

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Sociedad

Metropolitano cambia ruta de alimentadores por obras en importante avenida de Los Olivos

Cierran más de 60 puertos en litoral peruano por oleaje anómalo: emiten alerta roja en Lima, La Libertad, Arequipa y Moquegua

¿Qué día de octubre sale el Señor de los Milagros en su primer recorrido este 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congreso aprueba acusar a Martín Vizcarra por designar a Daniel Soria como procurador

José Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez: "Está acosando laboralmente al fiscal Rafael Vela y a mí"

Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota