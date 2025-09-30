Perú disfrutará de este feriado en octubre de 2025: trabajadores podrán descansar a nivel nacional debido a importante fecha histórica
El calendario oficial dispone un día feriado que podrá ser disfrutados por los trabajadores públicos y privados a nivel nacional. En esta fecha se conmemora la valentía de un héroe peruano que dio su vida en defensa del Perú.
Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú
Inicia el mes de octubre y con ello el inicio de nuevos feriados y días no laborables que pueden aplicar a nivel nacional. Es por ello que los trabajadores del sector público y privado están muy expectantes sobre cuál será la próxima fecha para tomar un merecido descanso.
En esa línea, el mes de octubre tendrá un día feriado que aplicará a nivel nacional y que podrá ser disfrutado, esto según lo indica el calendario oficial emitido por el Gobierno.
Perú tendrá este próximo feriado en octubre de 2025
El próximo feriado que los trabajadores del sector público y privado podrán descansar y disfrutar es el 8 de octubre, que para el año 2025, caerá el miércoles, mitad de semana. Así se establece en el calendario oficial emitido por el Gobierno. Asimismo, se precisa que, durante el mes de octubre, solo se tendrá un feriado nacional.
Feriado del 8 de octubre en Perú: ¿qué se celebra?
Cada 8 de octubre el Perú conmemora el Combate de Angamos, una de las batallas más recordadas de la Guerra del Pacífico. En 1879, en las aguas frente a Punta Angamos, se enfrentaron las fuerzas navales de Perú y Chile. Durante este combate, el monitor peruano Huáscar, comandado por el contralmirante Miguel Grau Seminario, fue rodeado y capturado tras una intensa resistencia.
Grau perdió la vida en acción, pero su valentía y liderazgo lo convirtieron en el máximo héroe naval del país, reconocido como el “Caballero de los Mares”. Esta fecha es feriado a nivel nacional en honor a su sacrificio y al legado de honor, patriotismo y entrega que dejó a las futuras generaciones de peruanos.
Calendario oficial de feriados en Perú
- Sábado 1 de noviembre – Día de Todos los Santos: Fecha religiosa cristiana en honor a todos los santos y mártires.
- Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción: Dogma católico que celebra la concepción sin pecado de la Virgen María.
- Martes 9 de diciembre – Batalla de Ayacucho: Última gran batalla que selló la independencia de América del Sur, en 1824.
- Jueves 25 de diciembre – Navidad: Celebración del nacimiento de Jesús, fecha clave en el calendario cristiano.