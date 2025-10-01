HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pescadores de Piura y Lambayeque levantan paro y dan plazo de 48 horas al Gobierno de Dina Boluarte

Luego de la reunión sostenida entre los pescadores y el ministro de la Producción del Perú, Sergio González, se decidió otorgar una tregua de 48 horas para que se publique la modificación de la resolución que fija la cuota de pesca de un recurso hidrobiológico

Pescadores lavantan paro tras reunión con el ministro de la Producción del Perú, Sergio González. Foto: cortesía.
Luego de iniciar un paro este martes como medida de protesta contra el Ministerio de la Producción (Produce), los pescadores artesanales de Piura y Lambayeque decidieron levantar esta medida de fuerza y otorgar una tregua de 48 horas al Gobierno de Dina Boluarte para que publique la modificación de la resolución que fija la cuota de pesca de un recurso hidrobiológico.

Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon al menos cuatro carreteras en distintos puntos del norte del país. Esta medida buscaba presionar al Gobierno para que revise y aumente la cuota de pesca; sin embargo, esta tarde los dirigentes se reunieron con el ministro de la Producción, Sergio González, con quien lograron llegar a un acuerdo.

Juan Fiestas Martínez, representante de los pescadores del distrito de San José, en Piura, señaló a La República que durante la reunión técnica con las autoridades del Ministerio de la Producción se alcanzó un acuerdo bilateral entre el viceministro del sector y los gremios pesqueros presentes.

Según explicó, se acordó realizar dos faenas de pesca en octubre, dos en diciembre, y una quinta faena sujeta a los resultados de una pesca exploratoria o de una investigación científica a cargo de IMARPE (Instituto del Mar del Perú).

“Nosotros llegamos con un planteamiento unánime por parte de todas las asociaciones, solicitando seis faenas. Sin embargo, en la mesa técnica se nos pidió flexibilidad, considerando que la realidad actual es que solo hay una cuota remanente de 40.000 toneladas para octubre, y no hay asignación disponible para noviembre, diciembre ni para inicios del próximo año”.

A pesar de esas limitaciones, el dirigente resaltó que el acuerdo alcanzado permitirá que más de 6.000 embarcaciones artesanales participen en las faenas. Por lo que calcula un promedio de 8 toneladas por embarcación, estiman que se podrían extraer más de 48.000 toneladas mensuales.

“Por las cinco faenas acordadas, estaríamos hablando de más de 200.000 toneladas. Ese es el resultado de este consenso con las autoridades. Estamos conformes".

