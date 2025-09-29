Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

El proyecto “Sirviendo a mi Comunidad”, Programa de jornadas de prestación de servicios a la comunidad con enfoque de responsabilidad social en el marco de la justicia restaurativa, impulsado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Cordova, y que viene siendo ejecutado por la Unidad de Flagrancia Delictiva, ha sido certificado oficialmente como Buena Práctica en Gestión Pública 2025, consolidándose como una de las iniciativas más destacadas del país en materia de justicia restaurativa y servicio a la comunidad.

Esta certificación reconoce el compromiso institucional con una justicia que no solo sanciona, sino que también repara, reintegra y mejora los espacios públicos, generando un cambio tangible en la vida de las personas.

Entre enero y mayo de 2025, se registraron 625 personas sentenciadas, de las cuales 314 vienen cumpliendo activamente jornadas de servicio comunitario, alcanzando un 50.24 % de ejecución efectiva. A ello se suma la recuperación de 7 espacios públicos en Sullana y Talara, todos bajo supervisión directa del Poder Judicial, asegurando calidad y control en cada intervención.

Los indicadores son contundentes: el 94 % de las familias encuestadas percibió mejoras en su entorno urbano, el 98 % aprueba la participación de sentenciados en labores públicas, el 94 % considera que estas actividades favorecen la reinserción social y el 99 % desea que las jornadas continúen en sus comunidades.

Gracias al impacto alcanzado, el proyecto ha sido invitado a las ceremonias de premiación de dos concursos nacionales, donde se anunciarán a los finalistas y ganadores:

Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025Jueves 6 de noviembre | 8:00 p.m. | Gran Teatro Nacional – San Borja

Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de ServiciosJueves 23 de octubre | 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Teatro Vargas Llosa – San Borja

“Sirviendo a mi Comunidad” posiciona a la Corte Superior de Justicia de Sullana como un referente nacional en innovación judicial, demostrando que es posible aplicar una justicia cercana, restaurativa y con verdadero impacto social.