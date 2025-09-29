HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

El proyecto “Sirviendo a mi Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Sullana recibe la certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2025, destacando su enfoque en justicia restaurativa.

Entre enero y mayo de 2025, 314 de 625 sentenciados cumplieron jornadas de servicio comunitario. Fuente: Difusión.
Entre enero y mayo de 2025, 314 de 625 sentenciados cumplieron jornadas de servicio comunitario. Fuente: Difusión.

El proyecto “Sirviendo a mi Comunidad”, Programa de jornadas de prestación de servicios a la comunidad con enfoque de responsabilidad social en el marco de la justicia restaurativa, impulsado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Cordova, y que viene siendo ejecutado por la Unidad de Flagrancia Delictiva, ha sido certificado oficialmente como Buena Práctica en Gestión Pública 2025, consolidándose como una de las iniciativas más destacadas del país en materia de justicia restaurativa y servicio a la comunidad.

Esta certificación reconoce el compromiso institucional con una justicia que no solo sanciona, sino que también repara, reintegra y mejora los espacios públicos, generando un cambio tangible en la vida de las personas.

<em>Se logró una efectividad del 50.24% y recuperó 7 espacios públicos en Sullana y Talara. Fuente: Difusión.</em>

Se logró una efectividad del 50.24% y recuperó 7 espacios públicos en Sullana y Talara. Fuente: Difusión.

Entre enero y mayo de 2025, se registraron 625 personas sentenciadas, de las cuales 314 vienen cumpliendo activamente jornadas de servicio comunitario, alcanzando un 50.24 % de ejecución efectiva. A ello se suma la recuperación de 7 espacios públicos en Sullana y Talara, todos bajo supervisión directa del Poder Judicial, asegurando calidad y control en cada intervención.

Los indicadores son contundentes: el 94 % de las familias encuestadas percibió mejoras en su entorno urbano, el 98 % aprueba la participación de sentenciados en labores públicas, el 94 % considera que estas actividades favorecen la reinserción social y el 99 % desea que las jornadas continúen en sus comunidades.

<em>Un 94% de las familias percibe mejoras en su entorno urbano y un 98% aprueba la participación de sentenciados en labores públicas. Fuente: Difusión.</em>

Un 94% de las familias percibe mejoras en su entorno urbano y un 98% aprueba la participación de sentenciados en labores públicas. Fuente: Difusión.

Gracias al impacto alcanzado, el proyecto ha sido invitado a las ceremonias de premiación de dos concursos nacionales, donde se anunciarán a los finalistas y ganadores:

  • Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025Jueves 6 de noviembre | 8:00 p.m. | Gran Teatro Nacional – San Borja
  • Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de ServiciosJueves 23 de octubre | 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Teatro Vargas Llosa – San Borja

“Sirviendo a mi Comunidad” posiciona a la Corte Superior de Justicia de Sullana como un referente nacional en innovación judicial, demostrando que es posible aplicar una justicia cercana, restaurativa y con verdadero impacto social.

Notas relacionadas
Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

Piura: caen presuntos extorsionadores cuando cobraban S/150 de “inicial” barbería

LEER MÁS
“Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación

“Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

Modernización tecnológica: Corte de Lambayeque recibió visita de la gerencia de tecnologías de información del Poder Judicial

LEER MÁS
Magistradas de Piura participarán en el Primer Encuentro Nacional de Jueces Especializados en Familia

Magistradas de Piura participarán en el Primer Encuentro Nacional de Jueces Especializados en Familia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Judicialidad

Más de 800 usuarios beneficiados con feria Llapanchikpaq justicia 2025

Presidencia de la CSJ de La Libertad impulsa modernización y fortalecimiento de la justica en Parcoy- Retamas

Corte de Tumbes impulsa acceso a la justicia con jornadas maratónicas de audiencias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota