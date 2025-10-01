Juramentan jueces superiores para salas civil, penal y laboral de Sullana

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, juramentó a Rudy Angel Espejo Velita, Rosa Angélica Terán y Luis Alberto Lalupú Sernaqué como Jueces Superiores Provisionales de las Salas Penal, Civil y Laboral, respectivamente.

El acto protocolar se realizó en la Sala de Juramentos “Héctor Lama More”, en donde, además, prestaron juramento como Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios Transitorio de Sullana, Carlos Enrique Lindo Yajamanco, así como en el Juzgado Mixto con Funciones de Unipersonal de Ayabaca, asumió funciones, la Jueza Supernumeraria, Alma Cecilia Garay Pinday.

Los nuevos jueces tomarán funciones en un acto protocolar en la Sala de Juramentos “Héctor Lama More”. Fuente: Difusión.

Durante su intervención el Titular de la Corte de Sullana, mencionó a los jueces y juezas que deben generar celeridad, ya que la ciudadanía espera sus procesos judiciales sean resueltos, en plazos razonables.