Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Inmigración

Estos son los motivos por los que pueden rechazar la visa americana en 2025 y negar la entrada a Estados Unidos

Las enfermedades contagiosas o el fraude migratorio son algunos de los motivos por los que se puede perder la visa americana en 2025.

Estados Unidos rechaza la visa americana en 2025 por fraude.

Obtener la visa americana en 2025 es un requisito fundamental para las personas que desean viajar a Estados Unidos por turismo, estudios o trabajo. No obstante, el proceso no siempre es sencillo.

Las autoridades migratorias del país revisan cada caso con detalle y aplican criterios estrictos para decidir la aprobación o el rechazo. Incluso un error en la solicitud o un antecedente en el historial del solicitante puede ser suficiente para recibir una negativa.

lr.pe

¿Cuáles son los motivos de rechazo de la visa americana?

En 2025 existen diversas razones por las que una persona puede quedar fuera del proceso y no obtener la visa americana. Estos son los casos más comunes:

  • Problemas de salud: enfermedades contagiosas o condiciones médicas que representen un riesgo para la salud pública.
  • Preocupaciones de seguridad: vínculos con actividades peligrosas como terrorismo, espionaje o amenazas a la seguridad nacional.
  • Violación de leyes migratorias: antecedentes de estadías ilegales, entradas sin autorización o infracciones migratorias previas.
  • Fraude o tergiversación: mentir en la solicitud, entregar documentos falsos o dar información engañosa.
  • Antecedentes penales: historial criminal por delitos graves como narcotráfico, violencia o abuso sexual.
  • Condiciones económicas insuficientes: no demostrar solvencia económica y riesgo de depender de asistencia pública.
  • Vínculos con organizaciones ilegales: haber pertenecido a grupos criminales o vinculados a actividades ilícitas.

lr.pe

¿Cómo ingresar a Estados Unidos sin visa americana?

Algunos ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de solicitar una visa americana. A través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), es posible permanecer hasta 90 días en territorio estadounidense por turismo, negocios o tránsito.

Para obtener este beneficio se necesita un pasaporte electrónico válido, una tarjeta de crédito o débito para pagar la tarifa y un correo electrónico para recibir la confirmación. El trámite se realiza en línea y se recomienda hacerlo con anticipación para evitar contratiempos antes del viaje.

