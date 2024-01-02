HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Este es el único "mejor" trabajo en Sudamérica, según la IA: ganan hasta US$50.000 al año

En Sudamérica hay miles de empleos, pero solo uno resalta por ser el "mejor", de acuerdo con ChatGPT. Este destacado trabajo ofrece US$70.000 y es, en algunos países, completamente en remoto.

El mejor trabajo de Sudamérica resalta en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Foto: composición LR/Kodigo.org
El mejor trabajo de Sudamérica resalta en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Foto: composición LR/Kodigo.org

En Sudamérica, que tiene 422,5 millones de habitantes, existe una amplia diversidad de empleos y ocupaciones. De esa manera, según el ChatGPT, como en cualquier región, elegir el "mejor trabajo" depende de varios factores, incluyendo la demanda del mercado laboral, las tendencias económicas y tecnológicas, y las preferencias personales.

Asimismo, la inteligencia artificial señala que solo una especialidad en los países de Sudamérica se destaca por su demanda sostenida y potencial crecimiento. Te contamos de qué carrera profesional se trata.

PUEDES VER: Este es el único país de Sudamérica que será potencia mundial en el 2050, según la IA

lr.pe

¿Cuál es el mejor trabajo en Sudamérica, según ChatGPT?

Según el ChatGPT, el único trabajo de Sudamérica que es el mejor de toda la región es el de desarrollador de software, ya que tiene alta demanda, crecimiento del mercado y oportunidades de innovación. También posee flexibilidad laboral, salarios competitivos, desarrollo profesional y personal, impacto global y potencial emprendedor, que lo posiciona firmemente en el mercado laboral de América del Sur.

De igual modo, la IA resalta los salarios para desarrolladores de software en Sudamérica, que aunque pueden variar significativamente dependiendo de varios factores, como el país, la ciudad, la experiencia del profesional, el nivel de educación, el tipo de empresa, y la modalidad, deja ingresos rentables.

Brasil es el país en donde los desarrolladores de software son los mejor pagados. Foto: composición LR/ISIL/Freepik

Brasil es el país en donde los desarrolladores de software son los mejor pagados. Foto: composición LR/ISIL/Freepik

PUEDES VER: Esta es la mejor ciudad del Perú para trabajar en 2024, según la IA

lr.pe

Entre todos los países que conforman Sudamérica, Brasil brilla por ostentar los mejores salarios para desarrolladores de software. De acuerdo con ChatGPT, los sueldos de estos especialistas en el país vecino de Perú va desde unos US$20.000 hasta más de US$70.000 al año, dependiendo de la experiencia y especialización.

A Brasil le siguen, Argentina, con un sueldo para desarrolladores desde US$10.000 a US$50.000 al año, Chile, con salarios que oscilan entre US$20,000 y US$60.000 al año, Colombia, donde desarrolladores pueden ganar entre US$10.000 y US$40.000, Perú, con US$10.000 hasta los US$40.000 de salario, y Uruguay, con sueldos entre US$20.000 y US$50.000 al año.

PUEDES VER: El almacén de Lima en el que rematan televisores, refrigeradores y otros electrodomésticos: ¿cómo llegar?

lr.pe

¿Cuáles son las mejores instituciones de Sudamérica para ser desarrollador de software?

En Sudamérica, hay varias instituciones y programas reconocidos que ofrecen formación en desarrollo web. ChatGPT resaltó las siguientes en la región:

  • Argentina:
  • Digital House: un bootcamp de codificación que ofrece cursos intensivos en desarrollo web full-stack.
  • Universidad Tecnológica Nacional (UTN): ofrece programas en ingeniería en sistemas de información, con materias relacionadas con el desarrollo web.
  • Brasil:
  • Rocketseat: especializado en tecnologías de JavaScript, ofrece cursos intensivos en desarrollo web y móvil.
  • Universidade de São Paulo (USP): ofrece programas en ciencias de la computación y tecnología de la información que incluyen desarrollo web.
  • Chile:
  • Desafío Latam: un bootcamp enfocado en cursos de desarrollo web full-stack y diseño UX/UI.
  • Pontificia Universidad Católica de Chile: ofrece programas en ingeniería informática que incluyen desarrollo web.
  • Colombia:
  • Make it Real: proporciona un bootcamp enfocado en desarrollo web full-stack.
  • Universidad Nacional de Colombia: ofrece programas en ingeniería de sistemas y computación, con componentes de desarrollo web.
  • Perú:
  • Laboratoria: dirigido principalmente a mujeres, ofrece un bootcamp en desarrollo web y UX design.
  • Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): ofrece programas en ingeniería informática y de sistemas con cursos relacionados con el desarrollo web.
  • Uruguay:
  • Hack Academy: ofrece bootcamps en desarrollo web full-stack.
  • Universidad ORT Uruguay: tiene programas en ingeniería de software que incluyen desarrollo web.

¿Cuánto gana un Desarrollador de software en el Perú?

De acuerdo con la página web especializada TuSalario.pe, los desarrolladores de software en nuestro país pueden ganar entre S/ 2,708 y S/ 10,322 soles mensuales. Sin embargo, estas cifras varían considerablemente dependiendo del nivel y experiencia del profesional.

Los programadores de software son bien remunerados. Foto: Revista económica

Los programadores de software son bien remunerados. Foto: Revista económica

¿Qué es lo que hace un desarrollador de software?

Un desarrollador de software es un profesional que se dedica a diseñar, programar, probar y mantener aplicaciones o sistemas de software. Sus tareas principales incluyen:

  1. Análisis de Requerimientos: Entender las necesidades del usuario o del negocio para desarrollar soluciones de software que satisfagan esas necesidades.
  2. Diseño de Software: Planificar la estructura y el diseño del software, tomando en cuenta aspectos como la arquitectura del sistema, la interfaz de usuario y la integración con otros sistemas o aplicaciones.
  3. Programación/Codificación: Escribir código en uno o más lenguajes de programación (como Java, Python, C++, etc.) para crear las funcionalidades del software.
  4. Pruebas de Software: Probar el software para detectar y corregir errores, asegurándose de que el software funcione como se espera en diferentes condiciones y plataformas.
  5. Mantenimiento y Actualizaciones: Después del lanzamiento del software, el desarrollador trabaja en la corrección de errores, la mejora del rendimiento y la adición de nuevas funcionalidades.

¿Cuáles son los mejores países de Sudamérica para trabajar como desarrollador de software?

La IA señala que mejores países de Sudamérica para trabajar como desarrollador de software pueden variar según distintos factores como oportunidades de empleo, salarios, calidad de vida, y el ecosistema tecnológico. Algunos de los países destacados son:

  • Brasil: Siendo la economía más grande de Sudamérica, Brasil tiene un mercado tecnológico en crecimiento con una demanda considerable de desarrolladores de software. Grandes ciudades como São Paulo y Río de Janeiro son centros de innovación tecnológica.
  • Argentina: Conocida por su fuerte cultura en ciencia y tecnología, Argentina tiene una comunidad activa de desarrolladores y startups tecnológicas, especialmente en Buenos Aires. El país también es reconocido por su educación en ciencias de la computación.
  • Chile: Chile ha invertido significativamente en su sector tecnológico y se está convirtiendo rápidamente en un hub tecnológico en Sudamérica. Santiago de Chile es el centro de muchas startups tecnológicas y empresas multinacionales.
  • Colombia: Con ciudades como Bogotá y Medellín que están emergiendo como centros de innovación tecnológica, Colombia está ganando reconocimiento en el sector de TI. El gobierno también ha hecho esfuerzos para fomentar la industria tecnológica.
  • Uruguay: Aunque es un país pequeño, Uruguay ha hecho inversiones significativas en educación y tecnología, y ha creado un ambiente favorable para el crecimiento de la industria de software.
