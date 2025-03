Hombre fingió su muerte en accidente para pedirle matrimonio a su pareja: "Casi la mata"

Una mujer experimentó un momento de gran angustia al recibir la noticia de que su novio había fallecido en un accidente de tránsito mientras conducía su moto. Sin embargo, al llegar al lugar y acercarse para identificar el supuesto "cadáver", se llevó una inesperada sorpresa: todo había sido una elaborada broma con el propósito de pedirle matrimonio.

El insólito suceso, ocurrido en Brasil, fue compartido en la plataforma TikTok por una usuaria, quien mostró cómo, junto a sus familiares, acudió al lugar del supuesto accidente para luego ser sorprendida por su pareja y un grupo de amigos. La inusual broma fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Video del hombre que fingió su muerte para pedirle matrimonio a su novia

En el video compartido en TikTok, se observa el angustiante momento en el que la joven recibe la trágica noticia de que su pareja había sufrido un accidente en su moto y había fallecido. Desesperada, se dirige al lugar acompañada de sus familiares para confirmar lo sucedido. Sin embargo, al llegar, se encuentra con una escena completamente inesperada: su novio yace en el suelo cubierto con una sábana negra, simulando ser un cadáver.

Cuando ella se acercó llorando, le quitó la sábana y, en lugar de una tragedia, el joven se destapó la sábana y con un ramo de flores le propuso matrimonio. La insólita escena se hizo viral a través de las redes sociales, y los cibernautas no dudaron en dar una opinión.

Usuarios reaccionan al video

El video rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron ante la inusual propuesta de matrimonio. Mientras algunos la calificaron como una idea divertida y original, otros la consideraron una broma cruel y de mal gusto.

“La peor propuesta de matrimonio”; “No solo no me caso, sino que no me ve nunca más en su vida”; “Tantas maneras que hay y eligió la peor”; “Casi la mata”, fueron algunos de los comentarios del video.