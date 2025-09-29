El delito de difamación puede llevar a la cárcel a los ciudadanos en Perú, según el Código Penal. | Foto: IA

El delito de difamación puede llevar a la cárcel a los ciudadanos en Perú, según el Código Penal. | Foto: IA

La libertad de expresión es un derecho que se amplificó gracias a la aparición de las redes sociales, ya que permite que los usuarios compartan opiniones, críticas, noticias, entre otros contenidos, de forma rápida y a un mayor público. Sin embargo, la legislación peruana contempla restricciones legítimas.

El honor es un derecho fundamental de todas las personas y puede ser violado incluso dentro de las redes sociales. Como la libertad de expresión no es un derecho absoluto, se debe respetar la dignidad de los demás usuarios en las plataformas digitales. De lo contrario, las autoridades en Perú pueden ordenar penas privativas de libertad de varios años de cárcel.

¿Puedo ir a la cárcel por un cometario en mis redes sociales?

Los usuarios de Facebook, Instagram, TikTok, X, etc., gozan del derecho de buscar, recibir y difundir ideas. Sin embargo, si el contenido afecta el honor o la reputación de una persona, podría ir preso por el delito de difamación. Además, la sentencia final del Poder Judicial puede variar en caso de que se haya atribuido falsamente un delito a otro o si el comentario ocurrió en medios de comunicación.

Las redes sociales son consideradas en esta última categoría. De hecho, el artículo 132 del Código Penal peruano toma en cuenta los contenidos generados mediante inteligencia artificial que difunden información falsa o denigrante, los cuales causan daño a la reputación o a la imagen.

"Si alguien, ante varias personas, atribuye algo falso, hay una sanción. Si alguien, ante varias personas, atribuye algo falso y que además es considerado un delito, la sanción se amplía aún más. Si lo hace a través de medios de comunicación, la pena se intensifica a tres años de privación de la libertad", señaló Walter Palomino, docente de la Universidad Científica del Sur, en una entrevista para La República.

Cabe señalar que este proceso judicial se conoce como querella. Quien interpone la denuncia es el querellante y quien difunde información difamatoria es el querellado. De este modo, los ciudadanos en Perú deben tener en cuenta el alcance de sus comentarios o publicaciones, ya que pueden incluir información incorrecta.

¿Cómo el proceso de una querella por difamación en Perú?

A diferencia de otros delitos, una querella por difamación es un proceso que solo se lleva a cabo si la persona afectada decide interponer la denuncia. "Aquí el Ministerio Público no interviene. En los delitos de persecución privada, solo la persona afectada en su honor es quien puede viabilizar desde el inicio del proceso", sostuvo el abogado y magíster en Derecho Penal.

Asimismo, el juez evalúa si, por ejemplo, la publicación se encuentra dentro de lo que socialmente se permite, como bromas o bajo ciertos contextos de escrutinio público. En caso de superar estos límites, pasará a ser considerada como una publicación notoriamente difamante. Así, alegar que un ciudadano incurrió en un delito específico a través de redes sociales y que el contenido incluye insultos puede dar lugar a una querella.

Por otro lado, si el querellado emplea sus redes sociales para lanzar una rectificación, esta decisión solo tendrá efecto en la magnitud de la pena, pero no anula la responsabilidad del hecho. "Puede ocurrir que alguien se retracte, pero igualmente podría haber responsabilidad penal y civil dependiendo de las circunstancias del caso y de la intensidad de la afectación al honor", indicó Palomino.

¿Los periodistas están exonerados del delito de difamación?

El ejercicio del periodismo exige que, en algunos casos, se trabaje con información que no esté confirmada por completo. Por ejemplo, el periodista puede encontrarse en proceso de investigación de un hecho, por lo que todavía no presenta contenido verificado. Sin embargo, el especialista resaltó que la ley permite este escenario debido a que es de interés público.

"La información veraz no es igual a que siempre tenga que acertar con la verdad, porque si esto fuera así, generaría un efecto de desaliento. Si un periodista investiga un hecho noticioso y tiene pocas fuentes, entonces no podría dar primicia, porque podría tener miedo de equivocarse e ir a prisión", comentó el abogado.

Durante la querella, los jueces valoran si el emisor del contenido actúa de forma maliciosa y defiende el derecho a la libertad de información de los periodistas, así como de los usuarios de las redes sociales que buscan informar sobre un acontecimiento especial, en caso de que la investigación nazca a partir de un dato o un rumor.

