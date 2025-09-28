HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,6 se sintió en Lima hoy, según IGP

El sismo de hoy, 28 de septiembre de 2025, se registró a 50 km al oeste de Huacho en Huaura, y se produjo a una profundidad de 31 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo de magnitud 3,6 sacude Lima. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 03:07 a. m. a 50 kilómetros al oeste de Huacho, Huaura, en Lima. El temblor de hoy, 28 de septiembre de 2025, tuvo una profundidad de 31 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Sismo de magnitud de 3,6 sacude Lima. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este domingo 28 de septiembre se localizó a 50 kilómetros al 0este de Huacho, Huaura, en el departamento de Lima

