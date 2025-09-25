Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 25 de septiembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

Durante septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomó la entrega de los distintos beneficios económicos destinados a su plantilla. Entre ellos se encuentran el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y las quincenas correspondientes para docentes y demás trabajadores del sector.

Asimismo, el Gobierno nacional tiene en agenda la asignación de nuevos subsidios, con el objetivo de brindar respaldo a todo el personal del sistema educativo, sin importar su tipo de contratación.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene previsto pagar el Bono de Guerra a la totalidad de su personal, incluyendo tanto a los empleados en ejercicio como a los jubilados. Además de este aporte, se contempla la asignación del Cestaticket y el depósito regular de las quincenas en todo el territorio nacional.

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 16 de septiembre)

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

Según datos difundidos por el canal Pagos MPPE, los docentes jubilados recibieron recientemente un Bono Especial de Vacaciones, cuyo valor fue de 7.700 bolívares, lo que representa aproximadamente 52 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio fue asignado al personal retirado del sector educativo durante los últimos días del mes de agosto.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.