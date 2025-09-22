Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 22 de septiembre: bonos oficiales para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación
El MPPE activó el calendario de pagos para septiembre de 2025, en el que se encuentra el Bono de Guerra para docentes, el Cestaticket y las quincenas mensuales del Ministerio de Educación.
En septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudó la entrega de los beneficios económicos dirigidos a su personal. Docentes y trabajadores del sector educativo reciben el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y el pago correspondiente a las quincenas del mes.
Además, el Ejecutivo nacional tiene previsto otorgar nuevos subsidios, con la intención de garantizar apoyo a todos los empleados del sistema educativo, independientemente de su modalidad de contratación.
Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025
El MPPE contempla la cancelación del Bono de Guerra para todo su personal, abarcando tanto a trabajadores activos como jubilados. Junto a este beneficio, también está prevista la entrega del Cestaticket y el depósito habitual de las quincenas en todo el país.
- Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)
- Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 11 de septiembre)
- Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket (comenzó a pagarse desde el 16 de septiembre)
- Cestaticket
- Segunda Quincena
Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?
De acuerdo con la información publicada por el canal Pagos MPPE, a los docentes jubilados se les otorgó recientemente un Bono Especial de Vacaciones por un monto de 7.700 bolívares, equivalente a unos 52 dólares según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Este beneficio fue entregado a maestros y personal retirado del sector educativo durante los días finales de agosto.
¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?
- Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
- Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
- Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
- Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
- Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.