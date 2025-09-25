HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Sociedad

Dos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 24 de septiembre iban 5.271 asesinatos, a los cuales se suman dos víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.273

Ataques sangrientos ocurrieron en plena vía pública en Lima y Apurímac. Foto: Composición LR / RPP
Ataques sangrientos ocurrieron en plena vía pública en Lima y Apurímac. Foto: Composición LR / RPP

La violencia en el Perú no da tregua y continúa en aumento. En menos de 24, se han reportado dos hechos sangrientos en Lima y en la región de Apurímac.

Según el reporte diario y oficial de La República, hay 5.273 homicidios en el país, lo que evidencia una preocupante tendencia al alza en la criminalidad a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

La Victoria: acribillan a padre de familia mientras desayunaba con su esposa

Un hombre identificado como José Manuel Estrada González (32) fue asesinado de varios disparos cuando desayunaba junto a su pareja en el cruce de los jirones Humboldt y Prolongación Parinacochas, en el distrito limeño de La Victoria. Testigos señalaron que escucharon más de diez detonaciones, la mayoría dirigidas a la cabeza de la víctima, quien trabajaba en la venta de repuestos por la avenida México y deja en la orfandad a dos hijos.

Tras el ataque, los sicarios abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron huir, pero fueron capturados a pocas cuadras del lugar. El coronel Frank Chang Campos, de la División de Emergencia Norte, informó que los detenidos son José Wilbani Peña Zapata (23), ciudadano venezolano que conducía la moto, y Richard Espinoza Medina (18), presunto autor de los disparos, quien cuenta con antecedentes por hurto y tráfico ilícito de drogas. La Policía continúa las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

PUEDES VER: El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

lr.pe

Apurímac: delincuentes acribillan a minero para robarle 50 mil soles

Un trabajador minero fue acribillado por un grupo de delincuentes que le arrebataron más de 50 mil soles que había retirado de un banco. El ataque ocurrió a plena luz del día, en la vía Andahuaylas-Pampachiri, en la región de Apurímac.

Según las primeras informaciones, la victima identificada como Inorio Flores Carrasco, de 45 años, viajaba a bordo de su camioneta acompañada de cuatro personas cuando fue sorprendido e interceptado por desconocidos que llegaron armados para exigirle la entrega del dinero. Al resistirse, los malhechores abrieron fuego contra él, causándole heridas de gravedad que le costó la vida en el lugar; sus acompañantes resultaron ilesos.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables del delito.

Notas relacionadas
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

LEER MÁS
Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

LEER MÁS
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

LEER MÁS
Transportistas tras captura de 'El Monstruo': “Pueden atrapar al peor delincuente, pero el crimen no se detendrá porque nace en el Congreso”

Transportistas tras captura de 'El Monstruo': “Pueden atrapar al peor delincuente, pero el crimen no se detendrá porque nace en el Congreso”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota