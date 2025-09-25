Dos homicidios en las últimas 24 horas

La violencia en el Perú no da tregua y continúa en aumento. En menos de 24, se han reportado dos hechos sangrientos en Lima y en la región de Apurímac.

Según el reporte diario y oficial de La República, hay 5.273 homicidios en el país, lo que evidencia una preocupante tendencia al alza en la criminalidad a nivel nacional.

La Victoria: acribillan a padre de familia mientras desayunaba con su esposa

Un hombre identificado como José Manuel Estrada González (32) fue asesinado de varios disparos cuando desayunaba junto a su pareja en el cruce de los jirones Humboldt y Prolongación Parinacochas, en el distrito limeño de La Victoria. Testigos señalaron que escucharon más de diez detonaciones, la mayoría dirigidas a la cabeza de la víctima, quien trabajaba en la venta de repuestos por la avenida México y deja en la orfandad a dos hijos.

Tras el ataque, los sicarios abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron huir, pero fueron capturados a pocas cuadras del lugar. El coronel Frank Chang Campos, de la División de Emergencia Norte, informó que los detenidos son José Wilbani Peña Zapata (23), ciudadano venezolano que conducía la moto, y Richard Espinoza Medina (18), presunto autor de los disparos, quien cuenta con antecedentes por hurto y tráfico ilícito de drogas. La Policía continúa las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Apurímac: delincuentes acribillan a minero para robarle 50 mil soles

Un trabajador minero fue acribillado por un grupo de delincuentes que le arrebataron más de 50 mil soles que había retirado de un banco. El ataque ocurrió a plena luz del día, en la vía Andahuaylas-Pampachiri, en la región de Apurímac.

Según las primeras informaciones, la victima identificada como Inorio Flores Carrasco, de 45 años, viajaba a bordo de su camioneta acompañada de cuatro personas cuando fue sorprendido e interceptado por desconocidos que llegaron armados para exigirle la entrega del dinero. Al resistirse, los malhechores abrieron fuego contra él, causándole heridas de gravedad que le costó la vida en el lugar; sus acompañantes resultaron ilesos.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía llegaron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables del delito.