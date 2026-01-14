HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      🔴 PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

El triunfo de Fujimori + paro y otros líos presidenciales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El recurso fue presentado ante el JNE luego de que el JEE Lima Centro 1 declarara infundada la tacha contra el candidato presidencial por presuntas inconsistencias en la declaración de sus ingresos, en pleno proceso de las elecciones generales 2026.

Apelación busca revertir rechazo de tacha presentada contra José Williams. Foto: composición LR
Apelación busca revertir rechazo de tacha presentada contra José Williams. Foto: composición LR

El ciudadano Carlos Javier Guevara interpuso un recurso de apelación ante el JNE contra la resolución del JEE Lima Centro 1 que rechazó la tacha presentada contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País, por presunta información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, especialmente en el rubro de ingresos, de cara a las elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El escrito sostiene que la autoridad electoral validó como “errores materiales” lo que, a criterio del recurrente, constituye información contraria a la verdad, pese a que el postulante percibe más de una remuneración del Estado en su condición de congresista en ejercicio y general en retiro beneficiado por diversas normas aprobadas en los últimos años.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

lr.pe

Entre estas figuran leyes que otorgan asignaciones y bonificaciones mensuales a excombatientes y comandos militares, montos que, según la apelación, no habrían sido consignados de forma íntegra en la hoja de vida presentada por José Williams ante el sistema electoral.

Además del fondo electoral, el documento incorpora una denuncia por presuntas amenazas e intentos de intimidación contra quien promovió la tacha, hechos que solicita sean tomados en cuenta por las autoridades ante la exposición pública que generó el proceso.

Notas relacionadas
La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

LEER MÁS
Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

La amenaza de López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

LEER MÁS
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

LEER MÁS
El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

El fin del caso Cócteles y la caída del fiscal José Domingo Pérez

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

Sobrina de Dina Boluarte, Yorka Gamarra, renunció a su candidatura a la Cámara de Senadores por Ahora Nación

LEER MÁS
Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Jefe de la ODANC Piura exhorta a denunciar actos de corrupción

Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025