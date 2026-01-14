Avanza País: Apelan rechazo de tacha a José Williams por presunta información falsa en su hoja de vida

El ciudadano Carlos Javier Guevara interpuso un recurso de apelación ante el JNE contra la resolución del JEE Lima Centro 1 que rechazó la tacha presentada contra José Williams, candidato presidencial de Avanza País, por presunta información falsa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, especialmente en el rubro de ingresos, de cara a las elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El escrito sostiene que la autoridad electoral validó como “errores materiales” lo que, a criterio del recurrente, constituye información contraria a la verdad, pese a que el postulante percibe más de una remuneración del Estado en su condición de congresista en ejercicio y general en retiro beneficiado por diversas normas aprobadas en los últimos años.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y SU CUENTO CHINO + ELECCIONES Y CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Entre estas figuran leyes que otorgan asignaciones y bonificaciones mensuales a excombatientes y comandos militares, montos que, según la apelación, no habrían sido consignados de forma íntegra en la hoja de vida presentada por José Williams ante el sistema electoral.

Además del fondo electoral, el documento incorpora una denuncia por presuntas amenazas e intentos de intimidación contra quien promovió la tacha, hechos que solicita sean tomados en cuenta por las autoridades ante la exposición pública que generó el proceso.