HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Excarcelados y condenados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

Bsale busca digitalizar a 2.000 pymes en Perú y facturar US$1,5 millones en 2025

La plataforma de software para ventas ya atiende a 1.500 clientes en el país y apunta a duplicar su crecimiento. Su propuesta: digitalizar negocios por menos de lo que cuesta un café al día.

Más de 2 millones de pymes en Perú continúan utilizando papel y lápiz para gestionar sus ventas e inventarios. Foto: Andina
Más de 2 millones de pymes en Perú continúan utilizando papel y lápiz para gestionar sus ventas e inventarios. Foto: Andina

Más de 2 millones de pymes en Perú siguen manejando sus ventas e inventarios con papel y lápiz. Este método, según especialistas, resta productividad, genera pérdidas invisibles y limita el crecimiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, la startup Bsale busca ofrecer una solución simple: un sistema digital que permite a los emprendedores controlar ventas, inventario y canales de distribución desde su celular.

“Imagina una emprendedora que vende chocolates. En vez de quedarse horas cuadrando caja, puede hacerlo con un clic”, explica Carla Follegatti, country manager de Bsale en Perú.

¿Cómo funciona Bsale?

La herramienta se contrata por suscripción mensual y no exige contratos de largo plazo. Según Montero, el costo es “menos que un café al día, poco más de S/200”.

“Muchos piensan que la tecnología es cara o compleja, pero Bsale es intuitivo, con múltiples usuarios y acompañamiento. No es algo de la NASA”, añade Follegatti.

Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú

Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú

Actualmente, la empresa atiende a 1.500 clientes en Perú y proyecta llegar a 2.000 antes de fin de año. A nivel regional, ya suma más de 11.000 clientes en Chile, México y Perú.

Historias de éxito con pymes

Bsale destaca casos como:

  • Un emprendimiento familiar que, tras ordenar su operación, creció de una a cinco tiendas en 4 años.
  • Una tienda especializada en vapes que creció hasta alcanzar 25 sucursales en distintas ciudades.
  • Una ferretería tradicional que digitalizó su negocio, integrando su punto de venta con su web para distribuir a todo el país.
  • Una reconocida cadena de moda que adoptó el sistema permanentemente por recomendación de su propio equipo de vendedores, quienes prefirieron su facilidad de uso.

“Cuando los emprendedores ven que pueden crecer sin perder control, abren más sucursales. Ahí está el valor”, señala Follegatti.

Elvira Montero, cofundadora de Bsale

Elvira Montero, cofundadora de Bsale

Planes de Bsale en Perú

De acuerdo con Elvira Montero, cofundadora de Bsale, la meta para 2025 es clara: facturar US$1,5 millones en Perú y ampliar su base de clientes. En la región, esperan alcanzar ingresos de US$13 millones con más de 13.000 clientes.

Para lograrlo, impulsan ferias, capacitaciones presenciales, publicidad digital y una academia para emprendedores que facilita el salto del cuaderno a la digitalización.

Mensaje a los emprendedores

“Derriben los mitos: la tecnología no es cara ni solo para grandes empresas. Es mejor empezar ordenado desde el inicio para cumplir sueños. El tren de la digitalización ya está pasando”, afirma Montero.

Follegatti complementa: “El miedo es natural, pero la única manera de crecer es apalancarse en la tecnología con un socio que te acompañe”.

Con más de 110.000 usuarios en Latinoamérica, Bsale busca consolidarse como el aliado tecnológico que permitirá a las pymes peruanas crecer con control y confianza.

Notas relacionadas
Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

LEER MÁS
Programa “Emprende en TikTok” llegó al Perú y premiará MiPymes con hasta 25,000 dólares

Programa “Emprende en TikTok” llegó al Perú y premiará MiPymes con hasta 25,000 dólares

LEER MÁS
Empresas formales continúan en ascenso en Perú: mypes se consolidan al aportar más del 20 % del PBI, según el Ministerio de la Producción

Empresas formales continúan en ascenso en Perú: mypes se consolidan al aportar más del 20 % del PBI, según el Ministerio de la Producción

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 3 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 3 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

LEER MÁS
Gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

Gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

LEER MÁS
Masificación del gas bajo la lupa: una promesa pendiente que el Sur del Perú reclama

Masificación del gas bajo la lupa: una promesa pendiente que el Sur del Perú reclama

LEER MÁS
Congreso: rechazan propuesta que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

Congreso: rechazan propuesta que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Economía

Congreso: rechazan propuesta de Indecopi que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

Retiro AFP abre discusión: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota