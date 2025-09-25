HOYSuscripcion LR Focus

Bombera denuncia abandono en el Rebagliati tras grave lesión en incendio

Alejandra Rufino sufrió rotura de tendones, pero el hospital la dio de alta y le negó hospitalización. Dormía en una camilla afuera de emergencias exigiendo atención.

Denuncian negligencia en Hospital Eduardo Rebagliati. Foto: Composición LR
Alejandra Andrea Rufino Mallma tiene 27 años y es bombera voluntaria. El pasado 16 de setiembre, mientras atendía una emergencia, una tabla le cayó sobre el hombro, el golpe le generó un intenso dolor e inmovilidad en el brazo derecho. Fue trasladada al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde la doctora Julia Vásquez Loyola la evaluó en traumatología.

El diagnóstico fue desconcertante: no había lesiones graves. Según el informe médico, el dolor que presentaba sería producto del “uso excesivo del celular, mala postura y estrés”. Le recetaron pastillas y fue dada de alta ese mismo día.

Un diagnóstico que no convencía

Con el paso de los días, el dolor no solo persistía, sino que empeoraba. Alejandra no podía levantar el brazo ni realizar tareas básicas. Ante la falta de respuesta, el área de Asistencia Social de la Intendencia de Bomberos activó un convenio con la Clínica San Gabriel.

Allí se le realizó una resonancia magnética que confirmó lo que ya sospechaba: rotura parcial de dos tendones en el hombro, una lesión conocida como “traumatismo del manguito rotatorio”, que requiere tratamiento especializado, y posiblemente cirugía.

El retorno al Rebagliati terminó en abandono

El convenio con la clínica privada solo cubría hasta 5 mil soles. Al agotarse el monto, Alejandra tuvo que regresar al Hospital Rebagliati, esta vez por el SIS, llevando consigo los exámenes médicos que confirmaban la gravedad de su lesión. Sin embargo, en lugar de ser internada o derivada a un tratamiento adecuado, le dieron el alta sin brindarle atención ni seguimiento.

Desde entonces, la bombera pernoctaba en una camilla del Cuerpo de Bomberos, instalada afuera del área de emergencias del hospital, esperando una respuesta.

“No es nuestra responsabilidad"

La situación escaló al punto de que el congresista Pedro Martínez Talavera envió un oficio al hospital solicitando con urgencia una cama para hospitalización en la especialidad de traumatología. La solicitud fue ignorada.

Según el testimonio de la propia paciente, el jefe del área de emergencia traumatológica, Dr. Sandoval, le dijo directamente: “¡Que nadie la va a tratar! Que debería retirarse, que no está a cargo de ellos, que no la van a atender, nadie se va a acercar ni hacerse cargo. No es nuestra responsabilidad. No vamos a hospitalizarla".

Un sistema que falla a quienes arriesgan su vida

El hospital, por su parte, reconoció en un informe interno que Alejandra fue atendida el 24 de septiembre con los exámenes de la clínica, pero nuevamente descartaron intervención inmediata y le recomendaron "consultorio externo". No se registra aún un alta oficial en el sistema, pero en la práctica, fue rechazada.

La situación de Alejandra Rufino evidencia una cadena de negligencias médicas, descoordinación institucional y abandono a una servidora pública que puso su cuerpo al servicio de la ciudadanía. Hoy, su salud está comprometida, su tratamiento sigue pendiente y su dignidad ha sido vulnerada por el sistema que prometía protegerla.

