Cedro: Más de 22 mil peruanos mueren cada año a consecuencia del tabaquismo

El tabaco representa una amenaza para la salud y genera un gasto económico para el Estado. Según Cedro en el Perú, 22.374 personas mueren cada año (22% de todas las muertes que se producen en personas mayores de 35 años) y más de 125 mil se enferman año a año por múltiples enfermedades a consecuencia del tabaquismo (cánceres, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, etc).

Su impacto en la mortalidad y en la calidad de vida es responsable en forma directa de la pérdida de más de 715.819 años de vida saludable cada año.

PUEDES VER: Cedro e INEN alertan de que cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud

Costo en salud

El costo anual de atención directa representa al sistema de salud S/. 4,241 millones de soles (11.7% de todo lo que el país gasta por año en salud), un costo indirecto de productividad laboral perdida de S/. 2,270 millones y costos de tiempo de cuidados familiares de S/. 2,240 millones de soles.

“Todos estos costos equivalen al 1,2% de todo el producto bruto interno (PBI) del país. La recaudación fiscal por la venta de cigarrillos es de alrededor de S/. 410 millones de soles anuales, valor que apenas cubre el 5% de los costos económicos totales provocados por el cigarrillo en el sistema de salud y la sociedad (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria – IECS, 2020)”, señaló Cedro.

Un serio problema que agrava la situación del tabaquismo en el país, es la existencia de productos de tabaco por comercio ilícito, fenómeno creciente según diversas fuentes.

Protocolo para la lucha del comercio ilícito

El comercio ilícito implica el contrabando, la producción y la venta fuera del marco legal. En Perú, el contrabando y la venta de cigarrillos sueltos son la principal determinante del comercio ilícito.

Para dar respuesta al creciente comercio ilícito de productos de tabaco en el mundo, los Estados Parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), tratado de salud ratificado por el Perú, propusieron un Protocolo basado en el artículo 15 del CMCT que hace referencia a las amenazas que plantea el comercio ilícito y las medidas específicas que deben adoptar los países para impedirlo.

El Protocolo, vigente desde el año 2018, no ha sido aún suscrito por el Perú pese a que en febrero del 2024 se anunció que se haría. Esta omisión afecta la salud pública, la economía y la seguridad, lo que limita la implementación de estrategias efectivas para combatir este comercio ilícito.

Por ello, Cedro exhortó al gobierno para que haga efectiva la adhesión al Protocolo y resista presiones para retrasarla aún más o impedirla con argumentos que han sido ya extensamente discutidos y resueltos.

“El Protocolo es una respuesta contundente al comercio ilícito. Si el país lo adopta, se podrá fortalecer la cooperación internacional, se implementarán sistemas de seguimiento y localización de los productos de tabaco, se avanzará en procedimientos de fiscalización y control aduanero y policial, y se sancionará con mayor efectividad a quienes se benefician de este comercio ilegal. El Protocolo es un instrumento esencial que utilizan un creciente número de países del mundo para combatir el comercio ilícito”, señaló Cedro.