Municipalidad de Surquillo multa con más de S/7.000 a adulta mayor por podar árbol frente a su casa | Foto: composición LR/BuenosdíasPerú.

Una vecina de 70 años del distrito de Surquillo fue multada con S/7.725 por la municipalidad tras podar un árbol ubicado en la vereda de su vivienda, cuyas ramas deterioradas alcanzaban los cables eléctricos y representaban un riesgo para peatones y construcciones cercanas. El hecho ocurrió en la calle La Magnolia, donde la mujer, identificada como Dina Consuelo Sánchez Campos, intervino el árbol ante la falta de atención de las autoridades locales.

El caso generó la oposición de los vecinos y familiares, quienes cuestionan la sanción impuesta a la adulta mayor y aseguran que cada año se poda la copa del árbol para evitar accidentes en la zona. Sin embargo, el municipio sostuvo que la acción constituye una infracción al no comunicar con el área de ornato.

Municipalidad multa a mujer de 70 años por podar árbol

Ante el programa Buenos Días Perú, el hijo de la adulta mayor multada, Percy González Sánchez, aseguró que su madre tomó la decisión de podar el árbol por el peligro que significaba para los transeúntes. Los vecinos reafirmaron su posición, indicando que cada año se elimina el exceso de hojas para que no interfiera con los cables de electricidad.

"El día 21 fue dejado bajo puerta una resolución de sanción de multa, imponiéndole a mi madre una multa por S/7.000 por haber podado este árbol viejo que no le dan mantenimiento, pero que mi mamá en noviembre tuvo la gentileza por la seguridad de los vecinos”, relató.

¿Qué dijo la Municipalidad sobre la multa?

El abogado Mario Arribas consideró el hecho como un atentado y reveló que la señora sancionada no cuenta con un seguro. Por su parte, la Municipalidad de Surquillo lamentó lo sucedido y expresó su interés en permitirle a la vecina acogerse a los mecanismos de la norma, pero que deberá cumplir la multa de más de S/7.000. Según la posición de la autoridad edil, toda intervención sobre áreas verdes requiere autorización previa y sostuvo que existen canales para reportar árboles deteriorados.

"Frente a una situación de riesgos porque la rama está muy frondosa y puede parecer que se cae o el árbol puede haber sido dañado por alguna situación humana excepcional, el vecino tiene que comunicarse con el área de ornato”, explicó.

La familia de la adulta mayor se encuentra trabajando en tomar acciones legales, al estar en desacuerdo con la sanción impuesta por el municipio.