Cusco: sentencian a 28 años de cárcel al ‘descuartizador del chifa Capón’

Cusco nunca olvidará el espeluznante caso que estremeció a su colectividad en junio de 2023. Restos humanos aparecieron cerca del parque arqueológico de Sacsayhuamán y, poco a poco, las investigaciones condujeron a Diego Enzo La Torre Mellado, hoy conocido como el “descuartizador del chifa Capón”.

El proceso judicial que duró casi tres años llegó a su desenlace. El Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Cusco, subespecializado en Violencia, sentenció al acusado a 28 años y 4 meses de cárcel por el delito de homicidio calificado con alevosía, en agravio del adolescente Víctor Manuel S. M., de 17 años. Además, dispuso que pague 350 mil soles como reparación civil a favor de los deudos.

Muerte y castigo

Según las investigaciones, La Torre captó a su víctima a través de redes sociales. Tras ganarse su confianza, lo invitó al cine, lo embriagó y lo llevó a un departamento situado en un conocido chifa de propiedad familiar. Allí, cometió una brutal agresión sexual, lo asesinó y luego procedió a cercenar el cuerpo, esparciendo los restos en distintos puntos de la ciudad. Los peritajes confirmaron que el adolescente aún estaba con vida cuando comenzó a ser descuartizado.

La Fiscalía había solicitado cadena perpetua por los delitos de violación sexual en estado de inconsciencia y homicidio calificado. Sin embargo, los magistrados Pol David Medina Pinares, Yesika Medrano Ochoa y Carla Livano Córdova impusieron la condena de casi tres décadas de encierro.

El proceso sufrió dilaciones que pusieron en riesgo la detención del imputado por vencimiento de prisión preventiva. El acusado siempre intentó evadir la justicia.

De esta manera, Diego Enzo La Torre Mellado pasará tras las rejas hasta cumplir los 58 años de edad, pasando al recuerdo en la sociedad cusqueña como "El descuartizador del chifa Capón".