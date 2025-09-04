Cusco: Unsaac cerrada 48 horas por protesta de docentes universitarios

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac) amaneció este miércoles con sus puertas cerradas. El Sindicato de Docentes de la casa de estudios, encabezado por su dirigente Olinto Aguilar, acató de manera disciplinada el paro preventivo de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup).

Aguilar explicó que la medida responde al incumplimiento de la Ley Universitaria 30220, que garantiza mayor presupuesto para la educación superior pública. “Se desatienden laboratorios, gabinetes y aulas que deberían ser de punta. Mientras tanto, los docentes seguimos siendo el único sector de la administración pública que no cuenta con Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”, manifestó.

El dirigente denunció que, pese a la exigencia de una ley aprobada el año pasado, la reglamentación de la CTS aún no se concreta, dejando a cientos de catedráticos en la incertidumbre de jubilarse sin una compensación justa. Mientras que en otros sectores los trabajadores llegan a percibir más de 200 mil soles por este concepto, un docente universitario apenas recibiría unos siete mil soles.

Asimismo, criticó la precariedad de las remuneraciones: “Un profesor principal puede percibir alrededor de ocho mil soles, pero tras los descuentos queda mucho menos. Y en el caso de docentes asociados, auxiliares o jefes de práctica, algunos ganan incluso menos que el sueldo mínimo, pese a contar con maestrías, doctorados y años de servicio”.

PUEDES VER: Lluvias y brigadistas logran controlar incendio forestal en Machu Picchu

Plataforma local

Aguilar también cuestionó a las autoridades universitarias por priorizar inversiones en infraestructura administrativa en lugar de atender las demandas académicas. “Se ha destinado más de 100 millones en un edificio para la burocracia, mientras que los pabellones, laboratorios y aulas siguen abandonados”, señaló.

Durante las 48 horas de paralización, no habrá actividades académicas ni administrativas en la sede universitaria de Perayoq. Este hecho causó malestar entre los estudiantes, y usuarios.