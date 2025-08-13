HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad
Sociedad

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

El trabajador trató de justificar su acción, pero la administración del restaurante decidió despedirlo al conocer los hechos. La denunciante mencionó que el acosador, Anderson Padillo, intentó acercarse a ella en dos ocasiones.

El acosador sexual del restaurante en San Isidro contaría con una denuncia por agresión, según la víctima.
El acosador sexual del restaurante en San Isidro contaría con una denuncia por agresión, según la víctima. | Foto: composición LR/ATV

Sucedió al interior del baño del restaurante Franklin Kitcher & Bar, en San Isidro. Una mujer denunció a Anderson Padillo Flores (27), trabajador del referido establecimiento, luego de hallar su teléfono con la cámara encendida, que estaba camuflado debajo del lavamanos y apuntaba directamente hacia el inodoro.

Al percatarse de la situación, la mujer se comunicó con los encargados de la empresa para que se contacten con el supervisor del lugar. En ese momento, el acosador trató de justificarse indicando que se había grabado cuando se lavaba el rostro y olvidó su teléfono.

Andrea Luna enfrenta a taxista que lo acosó en plena calle de Miraflores: "Este sujeto me gritaba y hacía gestos obscenos"

lr.pe

Víctima señaló que acosador intentó acercarse a ella dos veces luego de hallar su teléfono

Pese a que la administración del restaurante le solicitó a Padillo alejarse de la clienta, el acosador intentó acercarse a la mujer. No obstante, tras no conseguirlo, la víctima indicó que el sujeto se retiró del lugar sin consecuencia alguna. "Él se acercó a mí dos veces, la primera vez a decir que había dejado su celular de casualidad y luego se puso a llorar y pedirme perdón" señaló ante ATV.

Cabe señalar que según la agraviada, en un principio el restaurante le habría puesto trabas debido a que "trataban en todo momento de cuidar su imagen".

Por otro lado, no sería la primera vez que el trabajador habría realizado este tipo de actos: "Hay varias personas que se han contactado conmigo por redes sociales y me dicen que ese tipo ya tenía una denuncia por agresión", añadió la mujer.

Arequipa: madre de familia denuncia a profesora por seducir a su hija de 15 años

lr.pe

San Isidro: restaurante despidió a su trabajador luego de difusión del video de acoso sexual contra mujeres en el baño

A través de sus redes sociales, desde el restaurante Franklin Kitcher & Bar, señalaron que condenan "de manera absoluta cualquier acto de violencia contra la mujer y jamás respaldaríamos ni protegeríamos a un agresor de mujeres (...)".

Del mismo modo, hicieron hincapié en los sucesos denunciados por la agraviada: "El pasado lunes 11 de agosto, se encontró el celular de un colaborador en periodo de prueba con la cámara prendida y en video dentro del baño de mujeres (...). De inmediato, fue retirado de su cargo [con relación al depravado Anderson Padillo Flores], denunciado ante la Policía Nacional del Perú y se ha puesto a disposición de las autoridades toda su información personal para que enfrente las consecuencias legales correspondientes".

Sentencian a policía por acoso en Tacna

lr.pe

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

