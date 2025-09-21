La Policía argentina se encuentra tras los pasos de José Alberto García Nazario, un ciudadano peruano de 22 años acusado de integrar una red internacional de narcotráfico que fue desmantelada luego de que una avioneta con cocaína aterrizara de emergencia en el norte del vecino país. Las autoridades han solicitado su captura internacional, al considerarlo una figura clave en la logística del transporte de droga entre varios países sudamericanos.

La red delictiva quedó al descubierto tras el mencionado aterrizaje forzoso ocurrido en enero de este año. Desde entonces, seis personas han sido detenidas, entre ellas una exreina de belleza boliviana, y se realizaron múltiples allanamientos. García Nazario, sin antecedentes en Argentina, fue identificado como uno de los principales operadores del grupo luego de intervenciones en los telefonos de los arrestados.

Aterrizaje forzoso y primeros arrestos

El 22 de enero de 2025, una avioneta Cessna 210 descendió de manera imprevista en un campo de cultivo del norte argentino luego de quedarse sin combustible, cerca de la frontera con Bolivia. Al inspeccionar el vehículo, agentes de la Gendarmería Nacional encontraron 358 kilos de cocaína en su interior.

Esa misma jornada fueron detenidos un ciudadano brasileño y Jade Isabela Callaú Barriga, una joven boliviana conocida por haber sido electa reina de belleza en su país. La mujer también tiene vínculos familiares con personas condenadas por delitos de narcotráfico.

Una red criminal que opera en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina

Las investigaciones posteriores revelaron que se trataba de una organización transnacional con operaciones en Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. El grupo estaba conformado por al menos cinco peruanos, un brasileño y la exreina de belleza, quienes se encargaban de diferentes eslabones de la cadena delictiva: transporte, almacenamiento y distribución.

En uno de los domicilios allanados se descubrió un simulador de vuelo, que se habría utilizado para ensayar rutas aéreas y minimizar riesgos de intercepción. El cargamento decomisado, valuado en US$2.3 millones en Argentina, podría haber alcanzado hasta 14 millones de euros en el mercado europeo.

Allanamientos, dinero en efectivo y droga escondida

Luego del hallazgo, las autoridades procedieron con la investigación. Durante septiembre, la justicia argentina autorizó varios allanamientos que derivaron en cinco nuevas detenciones, incluyendo a cuatro ciudadanos peruanos. En total, se registraron operativos en seis domicilios. En uno de los inmuebles, la policía halló un búnker subterráneo con 22 paquetes de cocaína.

En otro operativo, se encontraron 30 ladrillos de droga ocultos dentro de un mueble, además de más de US$7.000 y 1.8 millones de pesos argentinos en efectivo, presuntamente procedentes del comercio de estupefacientes.

La búsqueda de José Alberto García Nazario

Gracias al análisis de los teléfonos incautados, los investigadores lograron identificar a José Alberto García Nazario como un actor fundamental en la estructura criminal. Aunque no tiene antecedentes penales en Argentina, habría mantenido comunicación directa con los detenidos, consultando sobre el estado del vuelo interceptado.

A pesar del avance del caso y las detenciones logradas, García Nazario sigue prófugo. La Policía Federal Argentina ha solicitado la emisión de una alerta roja de Interpol y trabaja en coordinación con las autoridades de Perú, Bolivia y Brasil para lograr su captura.

