Más de 3.000 turistas ingresaron a Machu Picchu en el último día de paro

A pesar de los bloqueos y la suspensión del servicio ferroviario, los visitantes continúan visitando Machu Picchu. Foto: Composición LR / Walter Guevara

Alrededor de 3.000 turistas ingresaron a Machu Picchu en la última jornada del paro indefinido que se vivió en el distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, en Cusco. Según se informó desde la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) - Cusco.

A pesar de los bloqueos y la suspensión del servicio ferroviario, los visitantes agotaron todas las alternativas posibles para cumplir su sueño de conocer la maravilla mundial.

Rosendo Baca, gerente de la Gercetur, informó que el 80 % de los visitantes llegó a la llaqta inca por la ruta amazónica, una vía alterna más larga, pero más económica en comparación con los trenes turísticos. “Pese a las circunstancias tuvimos un buen número de turistas, la mayoría llegaron por la ruta amazónica. Para hoy (jueves) calculamos un número similar, tomando en cuenta que se normalizó el servicio ferroviario”, señaló.

¿Cómo llegar a Machu Picchu por la ruta amazónica?

El recorrido por esta vía alterna puede tomar entre cinco a ocho horas. Los visitantes deben desplazarse primero hacia la provincia de La Convención (Santa Maria) con un costo de entre 30 y 50 soles, luego llegar a Santa Teresa (S/ 10), para finalmente llegar a Hidroeléctrica (S/ 5) . Desde ese punto, los turistas pueden optar por una caminata de tres horas hasta Machupicchu Pueblo o tomar el tren local, cuyo pasaje cuesta 5 soles.

En total, el gasto aproximado para alcanzar la ciudadela por esta ruta varía entre 45 y 65 soles, una opción considerablemente más accesible frente a los elevados precios de los trenes turísticos. Esta alternativa fue la más utilizada durante los días de bloqueo ferroviario.

Tregua de 72 horas

Tras varios días de protestas, las comunidades de la zona acordaron una tregua de 72 horas y suspendieron temporalmente su paro. Esta decisión permitió el restablecimiento de los servicios ferroviarios y abrió un espacio para el diálogo con las autoridades, mientras miles de turistas continúan llegando a la maravilla mundial.