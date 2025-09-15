HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
Judicialidad

Cajamarca inaugura la Primera Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca inauguró la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, un paso hacia una justicia rápida y eficaz con procesos de 72 horas.

El evento contó con la presencia de autoridades judiciales y representantes de instituciones. Fuente: Difusión.
El evento contó con la presencia de autoridades judiciales y representantes de instituciones. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca inauguró hoy, la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, un hito trascendental que busca garantizar una justicia rápida, oportuna y eficaz, procesando y sentenciando en un plazo no mayor de 72 horas a quienes sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

La ceremonia se realizó en el patio de la sede central de la Corte, ubicada en el Jr. Del Comercio N.° 680, con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, quien dio la bienvenida a las autoridades regionales, locales, judiciales y a los representantes de las instituciones que conforman la Unidad de Flagrancia: la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial.

Esta iniciativa busca garantizar respuestas inmediatas ante delitos como la conducción ebria y la violencia familiar. Fuente: Difusión.

Esta iniciativa busca garantizar respuestas inmediatas ante delitos como la conducción ebria y la violencia familiar. Fuente: Difusión.

El acto protocolar contó también con la presencia del secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, Edman Rodríguez Vásquez, quien destacó la importancia de este modelo para garantizar la celeridad procesal. Asimismo, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ofreció las palabras de inauguración, resaltando el compromiso institucional con una justicia más cercana y eficiente.

Barrios Alvarado sostuvo que las unidades de flagrancia son una herramienta para dar esa respuesta rápida y consideró que las juezas y jueces deben imponer penas no simbólicas, sino proporcionales y severas a la delincuencia.

“Los que cometen delitos deben ser sancionados con severidad porque no podemos cerrar los ojos ante la gran inseguridad ciudadana que padecemos; este es un reto directo para resolver sin dilaciones, porque la demora en impartir justicia es también una forma de impunidad”, expresó Elvia Barrios.

Se refuerza el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Fuente: Difusión.

Se refuerza el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia se realizó la lectura de la resolución administrativa de creación de la Unidad, el develado de la placa conmemorativa, así como el recorrido por las nuevas instalaciones.

Con la puesta en marcha de la Unidad Piloto de Flagrancia, Cajamarca se suma al esfuerzo nacional por brindar una justicia inmediata y transparente, capaz de responder con eficiencia frente a delitos como la conducción en estado de ebriedad, hurtos, violencia familiar, entre otros.

